Meteo Italia, ondata di freddo anche a Roma e nel Lazio: ecco dove potrebbe nevicare e quando

Meteo Italia. Questa settimana appena trascorsa è stata di inverno a pieno regime: il freddo non ha mollato la sua presa, e la neve continua a troneggiare sulle cime più alte, mentre le temperature sono al ribasso. Insomma, giorni intensi per il meteo, e una nuova ondata di freddo e di calo generale delle temperature è previsto anche per i prossimi giorni. La neve arriverà in diverse zone del Paese. Freddo e gelo, soprattutto di primo mattino, per tutta la settimana fino a sabato prossimo, così avvertono gli esperti. Cerchiamo di vedere qualche dettaglio.

Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro: aria fredda in arrivo sull’intera area mediterranea, provocando bassa pressione su tutto il Paese. Tra le altre cose, è previsto anche un netto e generale calo delle temperature sull’Italia tutta. Non saranno escluse le isole maggiori, quindi anche la Sardegna, che ha saputo mantenere fino a qualche giorno fa delle condizioni piuttosto miti. Proprio in base a tali previsioni, ecco che il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha lanciato l’avviso in merito a condizioni meteo avverse. L’avviso è valido già per la giornata di oggi, 6 febbraio 2023, con condizioni climatiche piuttosto ardue: ci saranno nevicate sparse anche sulla Sardegna.

Dove potrebbe nevicare

Per il resto, sono previste raffiche di vento e burrasca sulla Puglia, così come sui settori ionici ed appenninici di Basilicata e Calabria. A partire dalla metà della settimana, poi, sarà in arrivo anche un Ciclone di formazione in Sicilia, con maltempo diffuso al Centro-Sud con piogge e nevicate anche su quote relativamente basse e da collina. Il freddo non molla la sua presa, e l’inverno è ancora a pieno regime. Solamente nel weekend, forse, la situazione potrebbe stabilizzarsi, ma è ancora troppo presto per dirlo, nel frattempo abbottonate bene i giubbotti e non dimenticate sciarpa e guanti.