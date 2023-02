Previsioni meteo in Italia, questa è la settimana più fredda dell’inverno: neve e gelo, le zone più colpite

Le previsioni meteo per l’Italia promettono ancora freddo per i prossimi giorni di questa settimana. Un freddo a cui, diciamocelo, non eravamo abituati, date le temperature dei mesi passati che avevano creato una vera e propria allerta climatica, a partire da questa estate, la più calda di sempre in Europa. Ora, al contrario, è scattata in questi giorni l’allerta freddo in tutta la nostra Penisola per l’aria fredda e gelida proveniente dall’Europa orientale e che ha portato un vero e proprio calo brusco delle temperature generalizzato. Un brusco calo registratosi soprattutto nelle Isole Maggiori, con un intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il gelo abbraccia così l’Italia tutta, con sferzate di freddo importanti, ma non mancheranno anche le precipitazioni sparse in alcune zone specifiche.

Quando finirà l’ondata di freddo in Italia? Le previsioni di Giuliacci

Meteo, settimana più fredda dell’inverno: il dettaglio da 3BMeteo

Come ha riportato nelle ultime ore anche 3BMeteo: «Le precipitazioni più abbondanti saranno concentrate nell’area di influenza del vortice di bassa pressione che si è da poco formato nei pressi della Sardegna. Il suo minimo evolverà gradualmente verso le Baleari uscendo di scena per mercoledì quando avrà ormai sorpassato lo Stretto di Gibilterra. Nel contempo un secondo vortice attivato dall’arrivo dell’aria fredda sul nord Africa risalirà di latitudine dall’entroterra algerino fino a sfociare sul Mar Libico intorno a giovedì».

Il dettaglio delle temperature a ribasso

Le temperature rimangono basse, sotto le medie normalmente registrate in questo periodo, e con tanto di gelate notturne, soprattutto in Valpadana e anche sulle pianure del Centrosud, dove i cieli continueranno ad essere sereni, con venti moderati. Gelo e freddo intenso, poi, soprattutto su Alpi e Appennino con temperature sotto lo zero anche nelle ore di sole, durante il giorno e sotto i mille metri di quota. Le temperature massime difficilmente supereranno i 7-9°C al Nord e lungo il versante Adriatico. Incremento del freddo anche a causa dei venti di bora, grecale e levante che soffieranno con raffiche intense, di oltre 60-70 km/h sul versante Adriatico e Sud Italia.

Fiocchi di neve anche sulle spiagge

Dalla Russia, venti freddi che investiranno anche il nostro bacino mediterraneo, e che favoriranno certamente una vera e propria instabilità atmosferica. Il freddo maggiore si registrerà sul versante adriatico e sulle Isole Maggiori, con locali rovesci nevosi anche a quote collinari. La neve potrebbe così imbiancare le spiagge, e raggiungere regioni come Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche.