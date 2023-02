Quando finirà l’ondata di freddo in Italia? Le previsioni di Giuliacci

Si prevedono gli ultimi giorni di freddo in Italia, con le basse temperature che dovrebbero esaurirsi, momentaneamente, intorno al giorno del 10 febbraio. A dirlo, in una breve intervista a Fanpage, è lo storico volto televisivo e meteorologo colonnello Mario Giuliacci, che per anni ci ha accompagnato con il suo meteo sul TG5.

Giuliacci: “L’ondata di freddo si fermerà in Italia”

Il colonnello Mario Giuliacci, come ha sempre fatto in televisione, ha rassicurato sulla fine del freddo in Italia: “Almeno fino al 10 febbraio, ci sarà ancora freddo intenso. Quali sono i fenomeni di rilievo? Ne saranno pochi, perché quando giungono venti freddi dai Balcani, incontrano la catena appenninica del versante Adriatico e portano deboli nevicate. Trattandosi di aria secca e meno umida, non ci sono precipitazioni piovose, ma soprattutto di tipo nevoso. Le aree interessate saranno solo quelle del Medio Adriatico, quindi Marche, Abruzzo, Molise, il Sud tranne la Campania, la Sardegna e il Piemonte”.

Sulle future nevicate, il noto meteorologo ha detto: “Già domani martedì 7 febbraio, potrebbe nevicare sul Basso Piemonte e sulle Alpi Marittime, mentre l’8 foocchi cadranno sulle coste della Bassa Romagna, sull’Emilia, sulle Marche fino alle coste, e anche su quelle di Abruzzo e Molise. Ancora, nevicherà anche su Lucania e Calabria oltre i 400 metri, sul Nord della Sicilia e sul Nord Est della Sardegna oltre i 600 metri. Si tratterà di nevicate deboli al di sotto dei 10 centimetri”.

Il rialzo delle temperature in Italia

Sulle temperature che vivranno gli italiani nei prossimi giorni, Mario Giuliacci ci dice: “Saranno di freddo intenso fino al 9/10 febbraio. Le massime saranno tra 5 e 8 gradi, intensificate dai venti. Metà della mattina saremo con temperature prossime allo zero su tutte le zone interne dell’Italia con gelate ovunque fino all’11 febbraio, tranne che sulle coste. Il massimo delle gelate si raggiungerà intorno al 10 febbraio quando potremo scendere al Centro Nord a 6 gradi sotto lo zero nelle zone interne”.

Conclude Giuliacci, riguardo il rialzo delle temperature nello Stivale: “Tra l’11 e il 13 febbraio ci sarà un rialzo delle temperature massime, che si porteranno sugli 8/10 gradi, e un altro ulteriore rialzo ci sarà tra il 14 e il 16 febbraio, quando le massime si porteranno sopra i 10 gradi ovunque. Dal 10 al 16 ci sarà una pausa dal freddo senza precipitazioni perché sull’Italia si allungherà l’anticiclone delle Azzorre. Ci sarà bel tempo ma ancora con gelate deboli al Centro Nord. Dopo il 16 febbraio sembra che possano arrivare le umide correnti atlantiche per cui è probabile che fino al 20 tornino le piogge, soprattutto sul Settentrione”.