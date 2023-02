Neve nel Lazio a febbraio 2023: ecco quando e dove, nevicherà a Roma? Le previsioni meteo

La domanda è lecita, a febbraio 2023 arriverà la neve a Roma? I meteorologi italiani non negano la possibilità, pure se complessa. Dopotutto, ampie nevicate si sono viste nella vicina provincia di Latina e soprattutto dietro le porte della Capitale: neve avvistata a Tivoli e soprattutto ai Castelli Romani. in località come Rocca di Papa e i gli altri comuni limitrofi. Ghiaccio, recentemente, avvistato anche dentro la Capitale, questa volta con la via Tiburtina imbiancata.

Arriverà la neve a Roma?

Tra Giuliacci che parla di un rialzo di temperature e altri meteorologi che dicono il contrario, è difficile stabilire se nevicherà a Roma nei prossimi giorni. Per diversi esperti del settore, questa settimana ci porterà con un ulteriore calo delle temperature. Un calo che potrebbe comportare una nevicata a Roma, seppur il periodo di Natale è ampliamente passato. Quest’ultimo, un periodo che in molte occasioni è stato caratterizzato dalla neve nella Capitale.

Certo, trent’anni fa ci trovammo una nevicata a inizio febbraio. Nel 2003. il 3 e 4 febbraio caddero 20 centimetri di neve sulla Capitale d’Italia, in un evento che ancora oggi viene considerato come storico. Un evento che, soprattutto, paralizzò la Città, tra cittadini e soprattutto mezzi pubblici, su gomma e ferro, che non seppero affrontare adeguatamente la nevicata. Il risultato però fu spettacolare: tetti, auto, strade, parchi e monumenti completamente imbiancati.

Fu un mese straordinario, perché la neve quell’anno ebbe la possibilità di fare un inaspettato “bis”. Era il 10 febbraio, quando un’abbondante nevicata si abbatté sulla Città Eterna, entusiasmando e, contemporaneamente, procurando ampi disagi ai cittadini capitolini. Altra nevicata famosa, peraltro tra le ultime a Roma, quella del 26 febbraio 2018, che arrivò addirittura a imbiancare la spiaggia di Ostia Lido. Una nevicata prevista dai meteorologi, ma che ugualmente non riuscì a prevenire la paralisi di un’intera città davanti alla neve e soprattutto la bassa temperatura.