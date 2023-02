Previsioni meteo Italia, arriva l’uragano di neve: che tempo farà e le Regioni a rischio

Le previsioni meteo per le prossime ore in Italia preoccupano, visto che i meteorologi hanno annunciato un ‘uragano mediterraneo’. Piogge torrenziali, venti di tempesta e anche abbondanti nevicate sono state annunciate dagli esperti e andranno a interessare in particolar modo il sud Italia con maggiore attenzione per la Sicilia e la bassa Calabria. Tutto sembra dipendere dall’arrivo di un ciclone proveniente dalla Tunisia.

Previste alluvioni e abbondanti nevicate

A preoccupare sono soprattutto le abbondanti piogge previste che raggiungeranno anche i 200 millimetri, tanto da poter parlare di alluvioni lampo con rischio idrogeologico sui territori colpiti. È un fenomeno assolutamente nuovo in questo periodo dell’anno soprattutto che gli esperti ritengono sia possibile a causa dell’incontro dell’aria artica proveniente dalla Russia e dell’aria calda proveniente dal mare che darà origine a questo ciclone che, secondo i meteorologi, avrà caratteristiche uguali a quelle di un uragano. Per quanto ancora non sia possibile stabilire quali saranno le intensità delle precipitazioni previste, una cosa appare certa: ci saranno piogge torrenziali e nevicate abbondanti che potrebbero interessare diverse regioni italiane.

Annunciato anche vento di tempesta

A questo quadro già tutt’altro che rassicurante si sommerà un altro elemento che contribuirà a rendere le previsioni preoccupanti: il vento. In particolare sullo stretto di Sicilia il vento avrà una intensità preoccupante ei sommerà a onde che raggiungeranno anche gli 8 metri di altezza. Sono anche altre le novità per quanto riguarda le condizioni meteo in Italia. In queste ore infatti è previsto un notevole calo della colonnina di mercurio con abbondanti nevicate che potranno interessare anche la costa adriatica e gelo in tutta la Penisola. Si tratta di un’allerta meteo che proseguirà fino a venerdì, con l’arrivo del fine settimana infatti è previsto il ritorno del sole che contribuirà a mitigare le temperature almeno durante le ore del giorno, nella notte le temperature torneranno a scendere.