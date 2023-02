Previsioni meteo Italia, arriva l’uragano di neve: che tempo farà e le Regioni a rischio

Previsioni meteo Italia. Un uragano starebbe per colpire la Sicilia e non solo. La situazione sembra particolarmente allarmante. Si tratta di un vero e proprio uragano mediterraneo, o Medicane, come è stato battezzato, dall’unione delle parole ”Mediterranean”e ”Hurricane”. Ad accompagnarlo, venti di tempesta, piogge torrenziali, acquazzoni improvvisi e nevicate che si dicono storiche per l’Isola, in particolare sul versante orientale della regione, arrivando a coinvolgere anche la bassa Calabria. L’allarme viene direttamente dal sito Meteo.it, che ha deciso di intervistare Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it per meglio capire e comprendere la gravità di tale quadro meteorologico.

Neve in Italia, arriva il picco: ecco dove e quando, le previsioni meteo

La situazione è allarmante? Risponde l’esperto Andrea Garbinato

Come l’esperto ha dichiarato, si tratta di un ciclone in risalita dalla Tunisia con un ‘cuore caldo’, questo il termine usato, e ripreso direttamente dal gergo del mestiere, il che sta a significare che possiede una temperatura nel centro del vortice superiore rispetto alle aree esterne. Di fatto, come ha continuato a sottolineare l’esperto, un ciclone extratropicale presenta un quadro opposto e la presenza di un cuore caldo sta ad indicare una maggiore intensificazione dei venti e dei fenomeni precipitativi.

Situazione a rischio per la Sicilia?

La risposa è affermativa: ”Sì, purtroppo e la preoccupazione sale pensando anche alle piogge torrenziali che sono previste fino a domani, soprattutto sulla Sicilia ionica.” Il tutto sarà accompagnato da flash floods, alluvioni lampo, ed un elevato rischio idrogeologico per colate di fango che non sono nuove sul territorio e che potrebbero creare diversi disastri naturali corollari.

Potrebbe arrivare una perturbazione simile ad un uragano?

L’esperto risponde che la possibilità di un uragano sul Mediterraneo a febbraio, esclusa fino a pochi anni fa, oggi è un’evenienza molto concreta, per due fattori in particolare: ”L’afflusso di aria artica dalla Russia e la presenza sul mare di aria calda ed umida, ricordo ancora del bollente anno 2022, il più caldo della storia italiana. Il mix tra l’aria gelida russa e il mare caldo favorirà l’approfondimento di questo ciclone disastroso” ha detto.

Oltre all’uragano possibile, ci saranno forti venti?

Anche in questo caso, purtroppo, la risposta continua ad essere affermativa: ”I venti sono previsti in rapido rinforzo durante la giornata ed ovviamente saranno impetuosi con raffiche da uragano sullo Stretto di Sicilia, laddove il mare presenterà anche onde di 8 metri”.