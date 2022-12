Sethu a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, vita privata, Instagram, foto, testo e video di Sottoterra

Chi è Sethu, il nuovo concorrente di Sanremo Giovani 2022: vita privata, carriera, Instagram e social. Si tratta di un rapper e cantante italiano originario di Savona, classe 1997. Abbiamo saputo da pochissimo i nomi dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani.

Il rapper italiano Sethu

Sethu, nome d’arte e pseudonimo di Marco De Lauri, è un rapper e cantante italiano originario di Savona, nato nel 1997. Ha quindi 24 anni. Nella sua musica sono molto presenti influenze metal e punk. Infatti, se ci fate caso, il suo nome è una citazione a At the Gate of Sethu, noto album dei Nile. Sulla sua vita privata, conosciamo ancora molto poco.

Nel novembre del 2018 pubblica uno dei primi progetti dal titolo ”Spero ti renda triste…”, formato da sei brani in collaborazione con JIZ, produttore e suo fratello gemello. Nel 2019 pubblica tanti brani, tra cui Lampioni, Butterfly Knife, Hotspot ft Lil Sadape e Mi hai lasciato a metà strada, sulla strada di casa. Tra poco lo vedremo sul palco dell’Ariston, essendo stato scelto tra i nomi degli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2022.

Il suo stile e la sua vita privata

Del suo stile, Sethu racconta: “A Savona la scena underground è veramente fervida, per quando riguarda l’hip-hop, ma anche per il punk e l’hardcore. Con le mie prime band, ho avuto la possibilità di girare diverse realtà, suonare dal vivo, anche se eravamo giovanissimi. Fino a 16 anni il rap mi faceva schifo, poi ho scoperto Salmo ed ho iniziato ad avvicinarmi a quelle sonorità. Grazie a quest’input, ho riscoperto tutto il panorama sotterraneo savonese, del resto siamo la città dei DSA Commando, una delle più forti realtà dell’hip-hop underground nazionale. Abbiamo letteralmente provato a ricalcare le loro orme, anche se con uno stile differente”

Prosegue: “Ti darò una risposta banale, da quando siamo arrivati a Milano, questa nostra ricerca contaminativa è sicuramente anche una “tattica” per differenziarci dalla maggior parte degli interpreti. Ma in realtà, molto più semplicemente, noi ragioniamo così. Non voglio avere i piedi in due scarpe, a me capita di alzarmi la mattina e trovare mio fratello suonare un riff metal con la chitarra. Magari ci rappo sopra. Il nostro stile è una vera e propria evoluzione naturale”. Sulla sua vita privata, conosciamo ancora molto poco.

Sottoterra

Ho una pistola nel cassetto

però non la userò

ed ogni lacrima fa una marea

la vita ha ucciso le farfalle dentro al mio stomaco

con te respiro come dopo un’apnea

Dammi un’ora d’aria

più di ogni pillola

non reggo più l’effetto che mi fai

portami dove non si

in fondo ai tuoi occhi

e ci affogherò col solito

come al solito

parla tutta la notte di cose

che non farai mai

per te morirò come un tossico

come un tossico

perché sei l’antidoto

a tutto sto schifo

sto sottoterra

se non stai con me

In overdose di pensieri

se non sono con te

sembra un blitz all’alba

quando mi entri dentro

e non fottermi il cuore

perché neanche ce l’ho

lo sai che al tuo gioco ci perderò

Dammi un’ora d’aria

più di ogni pillola

non reggo più l’effetto che mi fai

portami dove non si

in fondo ai tuoi occhi

e ci affogherò col solito

come al solito

parla tutta la notte di cose

che non farai mai

per te morirò come un tossico

come un tossico

perché sei l’antidoto

a tutto sto schifo

sto sottoterra

se non stai con me

Mi fai andare stupido

stai con quello stupido

sto sottoterra

se non stai con me

se non stai con me

se non stai con me

Instagram

All’account @sethuisinhell, troviamo il profilo ufficiale di Sethu su Instagram. Il rapper ha 6.308 followers. Sul suo profilo, pubblica foto legate alla sfera musicale.