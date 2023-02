Amadeus condurrà anche Sanremo 2024? Ultime news

Il dopo Sanremo porta, come di consueto, non solo applausi, ma anche polemiche. E nell’ultimo Festival della canzone italiana ci sono stati diversi episodi che sono stati motivo di critica: Non solo Blanco che ha distrutto gli arredi perché non sentiva la sua voce in cuffia, ma anche il bacio di Rosa Chemical a Fedez, che ha dato tanto da parlare.

I dubbi che Amadeus possa essere confermato per l’edizione 2024

Ecco che nasce il dubbio circa la conferma del conduttore e direttore tecnico, Amadeus, per la prossima edizione del Festival di Sanremo, quello del 2024. Per niente turbato il conduttore ha risposto all’eventualità gli vengano chieste le dimissioni. “Se mi mandano via, vado via. Che devo fare? Sono consapevole che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato. Per questo devo sempre essere molto convinto di quello che faccio. Perché se devo sbagliare, devo poter dire ho sbagliato con le mie idee e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro”.

Di fronte alla polemica nata proprio in relazione alla esibizione di Rosa Chemical, Amadeus ha chiarito:” Ciò che accade sul palco non è preventivabile, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta e al momento opportuno ci si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare ma non c’era la nostra volontà di turbare nessuno a casa”.

Il conduttore ha riassunto in una lettera Sanremo 2023

Il conduttore, in varie occasioni, si è detto soddisfatto del lavoro svolto. Tanto da aver anche scritto una lettera citando i titoli delle 28 canzoni in gara:

“Hai accolto per la prima volta il nostro amato Presidente della Repubblica e ci hai messo di fronte alla Costituzione Italiana, portandoci a riflettere; la tua musica ha si fatto cantare, ma ha anche parlato alle nostre ve, Questo palcoscenico ha visto rose spezzare. rinomire: cantanti e osotti scendere le scale… entrare, ma mai uscire di scena. Hai ricordato, reso omaggio e dato un’opportunità in una società che purtroppo delude, dimentica ed esclude. Con i tuoi SUPEREROI hai sconfitto ancora una volta il MOSTRO dei cattivi ascolti, facendoci fare l’ALBA con UN BEL VIAGGIO nel MADE IN ITALY e oltrepassare DUEMILAMINUTI di FURORE. Nonostante il MARE DI GUAI in cui versa il mondo con la POLVERE e la CENERE di guerre e Diritti Umani negati che dividono in DUE e portano a dare L’ADDIO a troppe vittime innocenti… NON MI VA di pensare che IL BENE NEL MALE, quando TI MANCA IL FIATO, siano PAROLE DETTE MALE che STUPIDO fanno sentire. SE POI DOMANI farai SPLASH, riemergi sempre e SALI sopra tutte le difficoltà, perché a passo di TANGO, smetterai di inseguire le CAUSE PERSE. E poi che dirti…? Grazie a tutti i protagonisti che ti hanno dato vita, rendendoti unico; nessuno è stato EGOISTA. lo mi sono fatto in “quattro”, ma posso affermare con orgoglio che sei più che mai VIVO. Non a caso la LETTERA 22 dell’alfabeto internazionale è la “V° di Vittoria… quindi caro Festival LASCIAMI dire con un TERZO CUORE in gola, che DUE VITE non bastano a me, per ringraziarti Sanremo 2023! Tuo Direttore Artistico”.