Perché Nikita Pelizon non andrà come ospite a Verissimo? Cosa ha detto la vincitrice del GF VIP

Nikita Pelizon non ha potuto commentare la propria vittoria al Grande Fratello Vip nella trasmissione di punta di Canale 5, ovvero Verissimo. Una scelta editoriale non solo legata alla chiusura del programma verso ospitate dei concorrenti gieffini (come peraltro espresso anche da Silvia Toffanin), ma anche una linea imposta dall’editore Pier Silvio Berlusconi. Berlusconi Jr, infatti, non vorrebbe concorrenti del GF VIP (famosi per volgarità e trash) all’interno del salotto di Verissimo, che si contraddistingue come un programma educato e a modo.

Niente Verissimo per Nikita Pelizon

La scelta editoriale di Mediaset è destinata a far discutere, considerato come anche il format del GF VIP è all’interno della programmazione della stessa emittente televisiva milanese. Eppure, forse qualche eccesso di volgarità ha portato tutta l’emittente a prendere le distanze dal programmo, oltretutto in un periodo dove ha fatto risultare ascolti ai minimi storici sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Che sia un segnale di un reality show che non verrà rinnovato? In Mediaset tutto è possibile.

Come ricordiamo, fu lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha intervenire direttamente sulle regole del reality. Un intervento necessario, considerato come nel reality era divento puntuale osservare scene di volgarità, violenza e addirittura bullismo. Colpa di un cast discutibile? Probabile, ma tutto è andato “oltre le righe”. Ma allora la scelta Mediaset penalizza Nikita Pelizon? Nì. Questo perchè la Pelizon ha avuto la sfortuna di vincere l’edizione più chiacchierata del GF VIP, in un ruolo che nonostante la vittoria forse non apre automaticamente i salotti di Mediaset per delle interviste o per darle visibilità. Più plausibile, paradossalmente, che la ragazza venga chiamata a commentare la vittoria in casa RAI, nonostante il programma per mesi è stato diretto competitor di Rai Uno nel lunedì sera. Nikita ci è rimasta male di tutto ciò, quindi non meraviglia se certi contratti milanesi, nel tempo, possano essere rinnovati con “mamma Rai”.