GF VIP, Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7. Montepremi e cosa è successo nella finale del 3 aprile 2023

Chi ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip e si è portato a casa il ricco montepremi di 100.000 euro? Questa è la domanda più gettonata del momento. Sì perché dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, l’edizione più lunga di sempre del reality, che ancora una volta ha visto al timone Alfonso Signorini, è giunta al capolinea. Tra storie d’amore che hanno appassionato il pubblico, scontri, polemiche, confronti, racconti esclusivi e squalifiche: prima il caso Marco Bellavia con l’eliminazione flash di Ginevra Lamborghini, poi i toni forti di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che molti già vedevano in finale. Ma cosa è successo nella puntata del 3 aprile? Ecco tutte le anticipazioni e il nome del vincitore!

La vincitrice del Grande Fratello Vip è Nikita Pelizon

Tra un televoto e l’altro, ben sei concorrenti sono riusciti ad aggiudicarsi la finale del Grande Fratello Vip. Prima fra tutte Oriana Marzoli, seguita inaspettatamente da Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Nel corso della semifinale, poi, anche Nikita Pelizon, amatissima fuori dalla casa, ed Edoardo Tavassi si sono aggiudicati un posto nell’ultima puntata e il sogno verso la vittoria per loro non si è fermato. Ultimo televoto settimanale, invece, per Milena Miconi e Alberto De Pisis.

Alla fine, Alfonso Signorini ha aperto diversi televoti. La prima a dover lasciare la casa è stata Milena, seguita da Micol. E ancora, Tavassi, Giaele e Alberto (terzo finalista). La sfida, quindi, è stata tra Oriana e Nikita.

La vittoria di Nikita

Tra emozioni e colpi di scena, vi possiamo dire che le preferite sono da sempre state due: da una parte Nikita, amata e acclamata fuori dalla casa, dall’altra Oriana, che è stata da subito protagonista di questa edizione prima per il flirt con Antonino, poi con la storia con Daniele Dal Moro. Tra le due si è nascosta, in effetti, la vincitrice del reality. Dopo aver spento le luci, le due sono tornate in studio e qui Alfonso Signorini ha festeggiato, con tutto il pubblico, Nikita!

Cala così il sipario sul GF VIP che ha davvero conquistato tutti, nonostante le polemiche e i provvedimenti. E c’è chi già non vede l’ora della prossima edizione.