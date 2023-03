GF VIP, quanto guadagna il vincitore? Montepremi dopo la finale del 3 aprile 2023

Nel corso di questi mesi le vicissitudini dei vipponi all’interno della casa del GF VIP ci hanno tenuto compagnia ma, come tutte le cose, anche quest’edizione del reality sta per giungere al termine. La finale è prevista per il prossimo tre aprile, dopodiché prenderà il via un’altra amatissima trasmissione: l’Isola dei Famosi. Adesso però sono in molti a chiedersi quanto guadagni il vincitore del reality, ecco cosa sappiamo.

I finalisti di questa edizione del GF VIP

Cresce la curiosità da parte dei fan che non vedono l’ora di sapere chi trionferà in questa settima edizione del GF VIP. Nel corso delle puntate, i colpi di scena, le emozioni ma anche le eliminazioni inaspettate non sono mancate ed è arrivato adesso il momento di sciogliere, come si suol dire, il bandolo della matassa. Tra i vipponi in finale ci sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà mentre ha colpito tutti l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, concorrente ritenuta tra i favoriti per la vittoria ma che ha dovuto abbandonare la casa la scorsa settimana. Il nome di colui o colei che trionferà nella settimana edizione del reality diviene, dunque, sempre più incerto e la finalissima del programma è attesa per il prossimo 3 aprile sempre in diretta ed in prima serata su Canale 5.

Il montepremi

Ora, al netto della curiosità per il vincitore del reality aumentano anche le domande dei fan rispetto al montepremi in palio. Nonostante la trasmissione vada ormai avanti da diverse edizioni, nulla è cambiato in relazione al montepremi in palio per il vincitore del GF VIP. Durante la finale, il concorrente che conquisterà l’ambito titolo di campione riceverà non solo la coppa simbolo della vittoria ma anche un montepremi da 100 mila euro la cui metà dovrà poi essere devoluta in beneficienza ad un’associazione scelta in precedenza dal vippone che ha vinto.