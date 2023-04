Grande Fratello Vip, anticipazioni finale 3 aprile 2023: ospiti, televoto, chi vince e ultime news su Tavassi

Bisogna solo attivare il conto alla rovescia perché questa sera, dopo mesi e mesi di gioco, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. E calerà il sipario sull’edizione più lunga di sempre del reality, che ha visto al timone Alfonso Signorini. Tra storie d’amore, confronti accesi, scontri, polemiche, tante (forse troppe) discussioni, provvedimenti disciplinari e squalifiche, la casa più spiata d’Italia da metà settembre ha accolto i suoi concorrenti e ha fatto da sfondo a tante dinamiche. Alcune emozionanti, altre meno. Ora, però, il gioco si fa davvero duro e chi è rimasto in gara ha un solo obiettivo: vincere. Ma cosa vedremo nella puntata, l’ultima, di stasera? Ecco qualche anticipazione per non farsi trovare impreparati!

Milena e Alberto, chi andrà in finale stasera al GF VIP

C’è chi almeno all’inizio può stare tranquillo e chi, invece, ancora non sa se sta in finale o meno. E stiamo parlando di due concorrenti, amati dal pubblico: da una parte Milena Miconi, una delle ultime arrivate, dall’altra Alberto De Pisis, protagonista nella casa da settembre, che ha fatto emozionare tutti con la sua storia. Chi di loro riuscirà ad arrivare in finale? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco proprio prima che venga decretato il vincitore?

Stando ai primi sondaggi, il pubblico sembrerebbe volere in finale Milena. Sarà davvero così? Quella di stasera, d’altra parte, sarà una serata all’insegna dei televoti. Fino all’ultimo.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip

I riflettori, quindi, sono puntati sul Grande Fratello Vip e sul suo vincitore. Chi prenderà il posto di Jessica Selassiè, che ha trionfato nella scorsa edizione? Tra i preferiti, in lizza, sembrerebbero esserci Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, due protagoniste della casa più spiata d’Italia. Non ci resta che pazientare ancora un po’ e aspettare la puntata di stasera per scoprire cosa accadrà. Siete pronti?

Ultime news su Edoardo Tavassi, cosa vedremo oggi

Nella puntata di oggi, la finale, si lascerà spazio a tutti i protagonisti, quelli che hanno fatto la storia di questa edizione. E, molto probabilmente, si parlerà di Edoardo Tavassi, che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con una ‘ramanzina’ di Signorini. Tavassi, infatti, ha avuto un’accesa discussione con Micol, la sua ragazza. E questo ha indignato, visti i toni utilizzati, il pubblico, al punto che il web aveva chiesto la squalifica per il linguaggio usato. I due si saranno chiarati? E quella discussione finirà nel dimenticatoio? Staremo a vedere. Quello che è certo è che nella puntata di stasera non mancheranno emozioni, grandi sorprese. E colpi di scena!