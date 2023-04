Televoto GF VIP, chi va in finale tra Alberto e Milena? Sondaggi, percentuali e anticipazioni 3 aprile 2023

A molti non sembrerà vero, ma dopo mesi e mesi la finale del Grande Fratello Vip è quasi arrivata. E il 3 aprile, quindi tra pochissimo, verrà decretato il vincitore (o la vincitrice) di questa edizione, la più lunga di sempre. Al timone Alfonso Signorini, che da metà settembre ha potuto contare sul supporto delle sue opinioniste Orietta Berti e la veterana Sonia Bruganelli. A dare voce al popolo web, invece, Giulia Salemi, tra tweet e tendenze. Ma cosa succederà nell’ultima e imperdibile puntata? Chi, ancora in bilico, riuscirà ad accedere alla finale? E chi, invece, dovrà rinunciare al sogno della vittoria e del ricco montepremi?

Alberto De Pisis e Milena Miconi al televoto per la finale del GF VIP

Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli e quella inaspettata di Luca Onestini, con il televoto flash, i concorrenti in gara, nella casa del GF VIP, sono davvero pochi. E tra di loro si nasconde il vincitore di questa edizione, la numero sette del programma. Al televoto, prima di dare il via alla finale vera e propria, due ‘vipponi’: da una parte Milena Miconi, una delle ultime arrivate nella casa, dall’altra Alberto De Pisis, che con la sua storia e la sua battaglia ha fatto emozionare tutti. Chi di loro sarà finalista? E chi, invece, dovrà lasciare il gioco?

Milena andrà in finale?

Stando ai sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare e a mandare in finale Milena Miconi, con il 70% di preferenze. A rischio, in questo televoto (l’ultimo settimanale) a doppio esito, Alberto De Pisis con il 30%. Sarà davvero così?

In finale lo ricordiamo ci sono:

Oriana Marzoli

Sofia Giaele De Donà

Edoardo Tavassi

Micol Incorvaia

Nikita Pelizon

Chi di loro trionferà? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e attivare il conto alla rovescia perché ormai siamo agli sgoccioli. E in dirittura d’arrivo!