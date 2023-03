GF VIP, Edoardo Tavassi rischia la squalifica nella finale del 3 aprile? Ecco perché. Ennesima lite violenta al Grande Fratello Vip: questa volta protagonisti Edoardo Tavassi e Micol, con il ragazzo che ha trattato a male parole la ragazza. Infatti, Edoardo gli avrebbe detto: “Vaffa**ulo sfigata, vai a fare vincere Oriana. Lei allora gli avrebbe risposto: “Se vuoi facciamo buon viso a cattivo gioco, fino alla fine”. Per Tavassi, dopo questa scena, si valuta la possibilità di squalificarlo.

La lite al GF VIP tra Edoardo e Micol, che rischia di far squalificare Tavassi

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, potrebbe arrivare una nuova squalifica nella Casa. Si tratta di Edoardo Tavassi, che ha preso a parolacce la concorrente Micol Incorvaia. Nonostante la finale fosse a portata di mano, il 3 aprile 2023, il ragazzo è uscito fuori di se nell’ultima lite con la Incorvaia. Un nuovo episodio di trash puro all’interno della Casa dei Vip? Assolutamente sì, in una dinamica che oltre ad avere delle conseguenze disciplinari, sicuramente verrà commentato anche da Alfonso Signorini in studio, con le sue ospiti Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi.

La lite è figlia di concorrenti ormai portati al limite, considerato come stanno sentendo il peso di una finale del programma e soprattutto sono depressi per la prolungata mancanza da casa. I nervi a fior di pelle di Tavassi, se letti bene, potrebbero essere intesi in questo senso. Ma nonostante la motivazione, la grande violenza contro una ragazza non può ugualmente essere giustificata. Soprattutto dopo la linea dura imposta da Pier Silvio Berlusconi, editore del famoso reality show di Canale 5.

La linea dura del GF VIP verso le parolacce e la violenza

Edoardo Tavassi ha volgarmente “sbroccato” davanti al comportamento di Micol Incorvaia, in una scena che cambierà il destino del gioco (Tavassi era tra i favoriti a vincere). Infatti, tra i due prima c’è stato amore, poi si sono lasciati e infine si sono riconciliati. “Sei una sfigata, vaffan**lo! Stai dando la vittoria a Oriana” – Sbotta Tavassi contro Micol – “Tanto vinco io sto gioco di mer*a, perché i voti dalla Spagna non valgono.” La Incorvaia replica subito, ma non da donna ferita ma da giocatrice e stratega: “Se vuoi facciamo buon viso a cattivo gioco, fino alla fine”.