Quando va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Data della finale e chi vince

Quando va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? E’ questa la domanda più cercata in queste ore considerando la messa in onda, ormai imminente, dell’ultimo atto del reality più famoso della tv. Dopo mesi di amori, litigi, discussioni, toni accesi (a volte molto al di sopra delle righe) e le immancabili polemiche, per i concorrenti della casa più spiata d’Italia è tempo di tornare ‘alla normalità’. Prima però dobbiamo capire chi sarà ad aggiudicarsi questa edizione.

Finale Gf Vip 2023, la data dell’ultima puntata

E in tal senso non ci sarà da aspettare molto, appena lo spazio di una settimana. Lunedì 3 aprile 2023 il Grande Fratello Vip vivrà la sua ultima, emozionante puntata di questa lunghissima edizione. E conosceremo così chi si porterà a casa il titolo di vincitore. Ricordiamo che la produzione ha deciso, per questi ultimi appuntamenti, di cancellare l’appuntamento del giovedì lasciando soltanto quello del lunedì; ecco perché giovedì 30 il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda.

Quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi al GF VIP? Il cachet (ilcorrieredellacitta.com)

Chi vince il Grande Fratello Vip, chi sono i finalisti

Al televoto sono finiti tutti i concorrenti della casa tranne, chiaramente, chi ha già staccato il pass per la finalissima del 3 aprile 2023. Prima della puntata del 27 marzo erano già in finale Micol, Oriana e Giaele e a loro, a termine del televoto, si sono aggiunti gli altri concorrenti che ora si contenderanno la vittoria: si tratta di Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Per farlo dovranno puntare tutto su questa ultima settimana di gioco in modo tale da far breccia tra il pubblico a casa. Sì perché, alla fine, soltanto uno riuscirà a vincere questa edizione: ma chi sarà? E voi su chi puntate? Ancora una settimana di pazienza e tutto sarà svelato.

Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Tavassi, Luca, Alberto, Milena e Andrea? Sondaggi e percentuali (ilcorrieredellacitta.com)