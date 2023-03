Quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi al GF VIP? Il cachet. Una volta eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, si sarebbero venute a sapere le cifre guadagnate dalla ragazza con il reality show: si parlerebbe di importi definiti “mostruosi”. Cifre giustificate o meno da Mediaset, oggettivamente la Fiordelisi ha dimostrato di essere una protagonista all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip. Insomma, dopo l’esperienza come schermitrici, la giovane mostra di essersi adeguata alla grande al mondo dello spettacolo.

I guadagni di Antonella Fiordelisi con il Grande Fratello Vip

Se i guadagni sono stati alti per Antonella, i fattori sono stati vari. In primis, il suo stato di influencer sulle piattaforme social. Solo su Instagram, conta 1.4 milioni di followers, in una cifra che leviterà ulteriormente dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP. Inoltre, non era un volto per nulla sconosciuto alla televisione italiana e gli spettatori di Mediaset. In passato, aveva preso parte a “Temptation Island” nel ruolo di tentatrice.

I guadagni di Antonella Fiordelisi, per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, si attesterebbero tra le 5.000 e le 15.000 euro a settimana. Essendo rimasta nella Casa per ben 26 settimane, come minimo ha percepito 130 mila euro per una permanenza di quasi sette mesi. Oltre a tale cifra, sicuramente superiore a quella che abbiamo provato a lanciare, ci sarebbe anche da calcolare l’opzione del “cachet d’ingaggio”.

Infatti, ogni concorrente percepisce un gettone al momento di firmare un contratto con il programma e quindi con Mediaset. Una cifra, questa qui, che pensiamo possa variare a seconda della fama del concorrente che firma il contratto per partecipare al programma. Più garantisce seguito e audience, maggiori saranno i soldi che l’emittente televisiva è disposta investire per portarlo a casa propria. Insomma, la vecchia storia della guerra degli ascolti, con le televisioni pronte a fare follie per portare in televisione pezzi da novanta. Ma la Fiordelisi può essere considerata tale?