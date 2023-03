Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Tavassi, Luca, Alberto, Milena e Andrea? Sondaggi e percentuali

Bisogna solo attivare il conto alla rovescia perché manca una settimana alla finale del Grande Fratello Vip. E a molti sicuramente non sembra vero: da settembre, infatti, il pubblico sta seguendo le avventure dei concorrenti del reality, quelli che hanno deciso di vivere insieme, senza conoscersi, nella quattro mura più spiate di sempre. Tra storie d’amore che sono nate, altre che sono finite, squalifiche, provvedimenti disciplinari, eliminazioni inaspettate. E televoti sempre aperti. E ora i telespettatori sono chiamati a votare chi mandare in finale e chi eliminare, proprio a un passo dalla fine. Ecco i primi sondaggi in attesa della puntata di lunedì 27 marzo, che vedrà al timone come sempre Alfonso Signorini.

Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea al televoto al GF VIP

Dopo l’eliminazione inaspettata, ma quasi annunciata sui social dalla mamma che ha chiesto ai fan di votare la figlia, di Antonella Fiordelisi, altri sei concorrenti sono finiti al televoto. E sarà, ancora una volta, un televoto a doppio esito: il più votato sarà il quarto finalista e affiancherà Oriana, Micol e Giaele, il meno votato sarà eliminato definitivamente. In nomination, nella puntata di lunedì scorso, sono finiti:

Nikita Pelizon , amatissima fuori dalla casa del GF VIP

, amatissima fuori dalla casa del GF VIP Tavassi , che nella casa ha trovato l’amore ed è sempre più complice con Micol

, che nella casa ha trovato l’amore ed è sempre più complice con Micol Luca Onestini , che non si è mai risparmiato

, che non si è mai risparmiato Alberto De Pisis , che ha emozionato tutti con la sua storia

, che ha emozionato tutti con la sua storia Milena Miconi e Andrea Maestrelli, gli ultimi due arrivati.

Chi di loro sarà in finale? E chi, invece, dovrà abbandonare la casa a una settimana esatta dalla fine?

Nikita sarà in finale?

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati come sempre sul sito Grande Fratello Forum Free, Nikita potrebbe essere la quarta finalista: è la più votata. A seguire, subito dopo, Edoardo Tavassi. Se la giocheranno loro due? A rischio eliminazione, invece, sembrerebbero esserci Milena e Andrea. Non ci resta che seguire la puntata, la penultima di questa edizione lunghissima, per scoprire cosa succederà!