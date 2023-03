Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri? Nomination dopo la puntata di lunedì 20 marzo 2023

Mancano esattamente tre settimane alla finale del Grande Fratello Vip, il reality che ha preso il via a metà settembre e da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore che sono nate, altre che sono finite, complicità, provvedimenti e squalifiche, ora il gioco si sta facendo davvero duro. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 20 marzo? Chi dei concorrenti è stato eliminato, a un passo dalla fine? E chi, invece, è finalista e può stare tranquillo almeno fino al prossimo 3 aprile?

Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Antonella, Milena, Giaele e Nikita?

Dopo l’eliminazione flash di Andrea Maestrelli, che ha ottenuto il biglietto di ritorno ed è ancora in gioco, la decisione del pubblico di eleggere Micol Incorvaia seconda finalista e la squalifica di Daniele Dal Moro, che nessuno si aspettava, ben quattro concorrenti sono finite al televoto nella puntata di giovedì. E chi tra Antonella Fiordelisi, protagonista di questa edizione, Giaele De Donà, che tanto ha fatto discutere all’inizio per la sua idea di amore libero, Milena Miconi, una delle ultime arrivate e Nikita Pelizon, che pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno nella casa, è stata eliminata definitivamente? Ad abbandonare il gioco alla fine è stata Antonella Fiordelisi.

Salva Milena Miconi

Stando ai sondaggi, pubblicati prima dell’inizio della puntata di ieri sera, Milena Miconi sembrava essere la concorrente meno votata. A differenza di Nikita Pelizon, che continua ad essere amatissima lontano dai riflettori. Ma è così? La Miconi, una delle ultime arrivate, ha dovuto abbandonare il gioco ora che la finale si avvicina? Come visto è stata Antonella ad essere stata eliminata. Salva pertanto Milena Miconi.

Quando va in onda la prossima puntata e chi sono i concorrenti in nomination

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda tra una settimana, lunedì 27 marzo. Fino alla finale, infatti, non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale e i fan dovranno fare a meno della puntata del giovedì. Ma chi dei concorrenti, invece, è finito in nomination? Al termine della puntata tutta la casa, e dunque tutti i concorrenti ad eccezione dei tre finalisti, sono finiti in nomination. Chi andrà in finale? E chi invece sarà eliminato? Una settimana di pazienza e ne sapremo di più…