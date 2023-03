Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Giaele, Antonella e Milena? Sondaggi e percentuali

Continua a regalare colpi di scena il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore, complicità, provvedimenti, ‘sospensioni’ e squalifiche, come l’ultima in ordine di tempo che ha visto protagonista Daniele Dal Moro: il concorrente, inaspettatamente, è stato eliminato dal gioco perché avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti di Oriana. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, ora che la finale del 3 aprile si avvicina sempre di più? Chi delle ‘vippone’ al televoto riuscirà ad arrivare fino alla fine? E chi, invece, dovrà lasciare il reality e salutare, forse per sempre, i suoi amici di viaggio?

Nikita, Giaele, Antonella e Milena al televoto stasera al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, che ha ottenuto il biglietto di ritorno è ancora in gioco, e la decisione, tra non poche polemiche, di eleggere Micol seconda finalista del reality, quattro concorrenti, grandi protagoniste di questa edizione, sono finite al televoto. E, questa volta, i telespettatori dovranno votare per decidere il nome della terza finalista, ma anche la prossima eliminata: la più votata potrà tirare un sospiro di sollievo e andare dritta alla finale del 3 aprile, la meno votata dovrà lasciare il gioco. E, quasi sicuramente, definitivamente! Al televoto, quindi, sono finite: Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi e Milena Miconi: chi di loro si salverà?

Nikita sarà la seconda finalista?

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare e a far diventare finalista Nikita Pelizon con oltre il 40% delle preferenze. A seguire, con notevole distacco, Giaele De Donà con il 32.20% e Antonella Fiordelisi con il 21.10%. A rischio eliminazione, invece, sembrerebbe esserci Milena Miconi, una delle ultime arrivate nella casa più spiata d’Italia. Gioie e dolori, quindi, nella puntata di lunedì: c’è chi festeggerà e chi, invece, dovrà lasciare il gioco.