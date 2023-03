Grande Fratello Vip, chi è il secondo finalista? Televoto e concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 16 marzo 2023

Il conto alla rovescia, per la gioia dei fan, si può attivare perché manca davvero pochissimo, circa tre settimane, alla finale del Grande Fratello Vip, il reality che dal 19 settembre scorso sta appassionando i telespettatori. Tra storie d’amore, complicità, scontri, confronti, polemiche, sorprese, grandi emozioni. E non pochi provvedimenti disciplinari e squalifiche: prima il caso ‘Bellavia’, poi i comportamenti inadeguati e la rabbia di Pier Silvio Berlusconi. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 16 marzo? Chi dei concorrenti è finito al televoto? E chi, invece, è finalmente in finale e può tirare un sospiro di sollievo?

Chi tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini è il secondo finalista del GF VIP?

Dopo la decisione del pubblico di eleggere Oriana prima finalista e l’eliminazione ‘flash’ di Andrea Maestrelli, che ha ottenuto il biglietto di ritorno ed è ancora in gioco, ben sette concorrenti nella puntata di lunedì sono finiti al televoto. Ma non un televoto eliminatorio. Tra di loro, tra Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini si nasconde il secondo finalista. Chi è in finale e rivedremo sicuramente il 3 aprile? La seconda finalista è Micol Incorvaia!

Nikita è la seconda finalista?

Stando ai sondaggi la preferita sembrerebbe essere Nikita Pelizon, che nella casa è spesso al centro di polemiche e discussioni. C’è chi la accusa di vittimismo, ma fuori dal reality in molti la amano. È lei la seconda finalista del programma? No, perché, come visto, è stata la Incorvaia a raggiungere Oriana in finale.

Chi sono i concorrenti in nomination

Televoto e finalisti sì, ma anche nomination, che sono il cuore pulsante del Grande Fratello Vip. Chi dei concorrenti è finito al televoto? E chi, invece, è stato salvato dalle opinioniste in studio e dai coinquilini? Il televoto sarà eliminatorio? La prossima puntata del GF VIP lo ricordiamo, andrà in onda lunedì 20 marzo, ma non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale fino alla finale del 3 aprile. Ecco intanto i VIP al televoto decretati ieri sera: