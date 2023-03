Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato al GF VIP? Lui sui social: ‘Non è un reality se non posso giocare con Oriana’

L’ex gieffino Daniele Dal Moro è stato eliminato dalla casa del GF Vip e dopo cinque mesi di silenzio ha ripreso in mano i suoi canali social. Ha rivelato tutte le motivazioni dietro la sua squalifica attaccando le decisioni del reality ed è scoppiata subito la polemica. Siete curiosi di sapere la verità? Ecco cosa è successo davvero.

Daniele Dal Moro squalificato dal GF VIP

Questa edizione del GF Vip è stata particolarmente scottante e ci sono stati molti episodi che hanno fatto discutere: bullismo, violenza verbale e altri atti ritenuti poco consoni ad una prima serata in diretta su Canale 5. Al punto che il direttore della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha inviato dei richiami per tutto il cast e Alfonso Signorini ha dovuto irrigidire alcune regole. Daniele Del Moro è stato uno dei protagonisti di questi episodi che gli è valsa la squalifica. Cosa è successo davvero quella sera?

La presunta violenza su Oriana

Il motivo dell’eliminazione è chiaro e semplice: in una ripresa dalle telecamere della casa si vede l’ex concorrente che, ad un certo punto, prende la “fidanzata” Oriana per il collo. La redazione dello show ha ritenuto inaccettabile mandare in onda un gesto del genere perché visibilmente violento. Così, è stato allontanato dalla casa più spiata d’Italia.

La polemica

Dopo cinque mesi di silenzio, però, Daniele Dal Moro ha ripreso possesso dei suoi canali social e ha subito voluto rimarcare quella che secondo lui è stata una vera e propria ingiustizia. Ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiedere a Oriana se le stavo facendo male”. La dichiarazione ha diviso il pubblico ed è subito scoppiata la polemica. Molte persone si trovano d’accordo e altre assolutamente no. Non resta che rimanere in attesa di una dichiarazione di Oriana che possa chiarire la situazione, dato che è la diretta interessata.