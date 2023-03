GF VIP, Daniele Dal Moro è stato squalificato: cosa è successo

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip e non è più tra i concorrenti del reality. Ma cosa sarà successo, quali le motivazioni alla base di quest’importante e duro provvedimento da parte degli autori del programma? Come si legge sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione: ‘Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento’. Cerchiamo adesso di fare chiarezza sull’accaduto.

Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato?

Gli atteggiamenti che hanno costato all’imprenditore la squalifica con il conseguente abbandono del programma a ridosso della finalissima, sono da ricercare nel comportamento da lui tenuto nei confronti di Oriana Marzoli, donna venezuelana con la quale Dal Moro ha intrapreso una relazione all’interno del loft. Tra i due le cose non sono state sempre e come si suol dire ‘rosa e fiori’. Il loro legame è stato infatti spesso caratterizzato da alti e bassi e gli attriti non sono mancati. Ora, tra gli Oriele c’è stato l‘ennesimo screzio, ma questa volta il ragazzo pare esser stato un po’ troppo violento nei riguardi della Marzoli. Sembrerebbe infatti che l’abbia afferrata per il collo per poi colpirla, pare, con qualcosa. Che sia stato tutto uno scherzo? Sta di fatto che ai più il gesto di Daniele è parso una vera e propria aggressione e la stessa Oriana, più tardi, lo ha rimproverato di averle fatto male.

Il rapporto (difficile) con la Marzoli

Come anticipato, il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non è mai stato semplice. Le discussioni tra i due non sono mancate così come gli alti e bassi che, seppure normali in una relazione, tra loro apparivano senz’altro più che frequenti. Ora l’esuberante e bella venezuelana da tempo lamentava l’ambiguità di Daniele che non sembra mai voler prendere una posizione chiara rispetto alla loro relazione. Che questo episodio sia per lei la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portandola ad effettuare delle nuove considerazioni rispetto al loro futuro insieme?