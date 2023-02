Oriana Marzoli al GF VIP vittima di insulti e frasi razziste, i fan: ‘Chiediamo provvedimenti’

lettera e inviarla ad alcuni autori del Grande Fratello Vip per evidenziare come, “nel corso della trasmissione Un gruppo di fan ha deciso di scrivere unae inviarla ad alcuni autori del Grande Fratello Vip per evidenziare come, “nel corso della trasmissione Oriana Marzoli sia stata oggetto, da parte di alcuni concorrenti e anche dalla stessa trasmissione, di diffamazione, denigrazione, insulti e volutamente dipinta come una ragazza dalle dubbie virtu'”.

Fan sul piede di guerra contro le offese alla Marzoli

razzista. All’interno del programma sono state rivolte diverse frasi estremamente sessiste parlando di Oriana come se fosse un fazzoletto usato da tutti, una bambola gonfiabile usa e getta per uso personale. Pur essendo lei molto esuberante, non merita questo accanimento. La scelta individuale sessuale di una persona non dovrebbe consentire la libertà di giudizio e commenti denigratori e sul web girano video con le testimonianze. Testate giornalistiche ne parlano da giorni”. Non hanno avuto dubbi a schierarsi dalla parte della Marzoli e non solo… Hanno deciso di evidenziare anche come la concorrente sia stata “ripetute volte lesa con parole e atteggiamenti che mostrano una chiara valenza misogina e. All’interno del programma sono state rivolte diverse frasi estremamente sessiste parlando di Oriana come se fosse un fazzoletto usato da tutti, una bambola gonfiabile usa e getta per uso personale. Pur essendo lei molto esuberante, non merita questo accanimento. La scelta individuale sessuale di una persona non dovrebbe consentire la libertà di giudizio e commenti denigratori e sul web girano video con le testimonianze. Testate giornalistiche ne parlano da giorni”.

Le frasi incriminate

frasi pronunciate nei confronti di Per rendere meglio il senso della denuncia sottolineano anche quali sono lenei confronti di Oriana: “questa viene da Dubai”, “questa viene dalla strada”, “vai a godere come tu sai fare”, “tornatene in Spagna”, “devi soffocare”, “questa si merita schiaffi educativi”, “spero che vomiti come dico io”, “va da un c***o all’altro”, “”colpiscila con una palla da biliardo e mi fai un favore”.

La giovane gieffina sarebbe stata fatta “passare per l’ubriacona di turno, le hanno dato della p*****a e molto altro. Frasi tra l’altro di cui già ne siete a conoscenza ma avete preferito girarvi da un altro lato pensando che non ce ne accorgessimo, ma abbiamo visto e sentito tutto. Precisiamo che lei non è sicuramente una Santa e commette certamente degli errori come qualsiasi essere umano, ma direi che il limite a nostro parere è stato già superato da tempo. Dal momento in cui non è stato preso nessun provvedimento, noi fan stiamo combattendo affinché questi messaggi non passino inosservati in un programma televisivo seguito a livello nazionale e internazionale da numerosi spettatori.

Provvederemo quindi a contattare gli sponsor. Nel frattempo chiediamo un approfondimento sulla questione affinchè la concorrente e il pubblico a casa possa venire a conoscenza della realtà, senza distorcerla e senza alcun tipo di comportamento omertoso da parte vostra, come accade per gli altri partecipanti”.