GF VIP, Oriana Marzoli ha diverse denunce? La verità e l’accusa di Matteo Diamante

“Hai più reati che amici”: è la grave frase pronunciata da Matteo Diamante nel corso di una lite con Oriana Marzoli. L’ex fidanzato di Nikita Pelizon ha attaccato in questo modo la concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip facendo riferimento a una fake news che da mesi circola in rete, notizia falsa che sembrerebbe avere strumentalizzato senza fare alcuna verifica preventiva.

Le denunce di Oriana Marzoli: cosa ci sta di vero?

Perché Oriana, atteggiamenti sopra le righe a parte, non ha “più reati che amici”, né corrisponde al vero l’accusa – anche questa utilizzata a più riprese dai suoi detrattori in rete – di avere circa 80 denunce a carico. Sono decine i tweet, i post Instagram e perfino gli articoli comparsi sul web che raccontano di 78 denunce a carico della concorrente venezuelana del GF Vip. Notizia che è lontana dal vero. Oriana, soprannominata la “regina dei reality”, partecipa a questo tipo di programmi tv in giro per il mondo da circa 10 anni.

Nel 2015, in particolare, si trasferisce in Cile per partecipare ad Amor a Prueba, una sorta di Temptation Island che prevede che i concorrenti partecipino in coppia con i propri partner. Marzoli prende parte al programma insieme all’ex fidanzato Tony Spina ma dopo 8 giorni, a causa di un litigio con il compagno, decide di abbandonare il gioco. Lontano dalle telecamere, i due si riavvicinano e rientrano in gara al giorno 37 per poi restare tra i protagonisti del reality fino al giorno 112 quando, di nuovo a causa di una lite, decidono definitivamente di abbandonare la trasmissione. Oriana continua a lavorare per la televisione cilena e, tra il 2015 e il 2016, partecipa a una serie di programmi in onda sui canali del network televisivo MEGA.

Proprio a partire da quanto accaduto all’interno di quei programmi (Oriana entra e esce da una serie di reality show, litiga con i concorrenti, mette in discussione storie d’amore) si sviluppa e prende piede la fake news legata alle presunte denunce a suo carico. In realtà, Oriana non ha ricevuto 78 denunce ma è stata citata all’interno di 16 esposti firmati dal Consiglio Nazionale della Televisione nei confronti della rete cilena MEGA. Per semplificare: accade la stessa cosa in Italia quando un’associazione di categoria fa partire un esposto nei confronti di una qualsiasi trasmissione tv, citando quale esempio negativo il comportamento di uno dei concorrenti. Una situazione che non è in alcun modo sovrapponibile a una denuncia e, ancor meno, a un reato, come nell’ipotesi avanzata da Matteo Diamante.