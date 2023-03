Grande Fratello Vip, anticipazioni 20 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminati, ultime news su Oriana e Daniele

Non smette di sorprendere il Grande Fratello Vip. Perché se è vero che la finale si avvicina e il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni e verrà decretato il vincitore (o la vincitrice) di questa lunghissima edizione, dall’altra è altrettanto vero che i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra storie d’amore, addii improvvisi. E squalifiche. Prima Edoardo Donnamaria, che ha dovuto lasciare la casa tra non poche lacrime della sua Antonella, poi Daniele Dal Moro, che la produzione ha deciso di mandare via: troppi comportamenti inadeguati, addirittura violenti nei confronti di Oriana. E stasera, tra una ramanzina e l’altra, sicuramente se ne parlerà. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di lunedì 20 marzo!

Nikita, Giaele, Antonella e Milena al televoto: chi viene eliminata e chi sarà la finalista

Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro, che in molti già vedevano in finale al fianco di Oriana, i telespettatori, i fan di questa edizione, dovranno votare ancora una volta. E decidere chi mandare in finale e chi eliminare definitivamente. Al televoto, nella puntata di giovedì (l’ultima di questa stagione), sono finite quattro donne. E cioè Nikita Pelizon, amatissima fuori dalla casa più spiata d’Italia, Giaele De Donà, che tanto ha fatto parlare per la sua idea di amore libero, Antonella Fiordelisi, che è sicuramente una delle protagoniste e Milena Miconi, una delle ultime arrivate. La più votata sarà la terza finalista, dopo Oriana e Micol, mentre la meno votata dovrà lasciare, forse definitivamente, il gioco e rinunciare al sogno della vittoria!

Oriana dopo la squalifica di Daniele

Molto probabilmente questa sera si tornerà a parlare di Daniele Dal Moro, il concorrente squalificato improvvisamente venerdì pomeriggio. A quanto pare lui avrebbe avuto dei comportamenti violenti nei confronti di Oriana, ma l’ex ‘vippone’ non ha certo perso tempo e sui social si è difeso: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti”. A chi si riferirà? E come avrà reagito Oriana, che si era legata tantissimo a Daniele? Tra i due, d’altra parte, la complicità non mancava. Nonostante le discussioni.

Onestini pensa all’ex Ivana

Ma non finisce qui. Forse verrà dato anche spazio a Luca Onestini, che in questi giorni è un po’ triste e malinconico: non ha nascosto di pensare alla sua ex fidanzata Ivana. Una volta fuori dalla casa del GF VIP ritornerà la passione? Chissà…I fan della coppia se lo augurano. Intanto, non ci resta che pazientare un po’ e attivare il conto alla rovescia perché tra pochissime ore andrà in onda un’altra puntata del reality. Tra sorprese, emozioni e colpi di scena.