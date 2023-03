Il GF VIP va in onda di giovedì fino alla finale del 3 aprile? Data e anticipazioni

La casa più spiata d’Italia, quella del GF VIP, non smette di regalare sorprese ed emozioni ai propri telespettatori. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente lunga ma sta per volgere al termine. Manca, infatti, poco meno di un mese e sapremo quale sarà il gieffino che trionferà in questa edizione del reality la cui chiusura definitiva è prevista per il prossimo 3 aprile.

Fino a quando andrà in onda il doppio appuntamento con il GF VIP?

Numerose le vicissitudini che quotidianamente coinvolgono i vipponi. Vicissitudini che spesso poi vengono sviscerate durante la puntata in diretta dove l’abilità del conduttore Alfonso Signorini consiste proprio nel destreggiarsi tra gli atteggiamenti e le disparate reazioni dei concorrenti riuscendo poi a trovare il ‘bandolo della matassa’. In merito alle puntata va precisato che attualmente gli appuntamenti con il loft più spiato d’Italia sono due e vanno in onda il lunedì e il giovedì. Palinsesto, quest’ultimo, che non resterà immutato. Infatti, i due appuntamenti settimanali resteranno tali fino al 16 marzo, dopodiché la trasmissione andrà in onda solamente il lunedì sera, questo fino alla data della finale fissata per il prossimo 3 aprile. Invece, dopo due settimane dalla proclamazione del vincitore, vale a dire il 17 aprile prossimo tornerà l’appuntamento con la nuova edizione de l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Tensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

La prima finalista del GF VIP è stata la venezuelana Oriana Marzoli donna che in quest’edizione del programma non è certamente passata inosservata sia per la sua verve sia per le relazioni sentimentali da lei intraprese. Rispetto a quest’ultime, attualmente, la donna è in coppia con Daniele Dal Moro ma i due vivono e alternano spesso momenti di alti e bassi. Dopo un periodo di quiete ecco che, infatti, è di nuovo sopraggiunta la tempesta e i due sembrano essere ai ferri corti. Riusciranno a chiarirsi e a ritrovare la complicità?