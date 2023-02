GF VIP, Oriana e Daniele in crisi: ‘Non sto più bene’, cosa è successo dopo la puntata di ieri

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto l’ennesima discussione. Dopo alcune incomprensioni, il clima tra i due gieffini sembrava essere più rilassato ma alcune dichiarazioni e dubbi della modella venezuelana, avrebbero fatto innervosire l’ex tronista.

La crisi tra Oriana e Daniele al GF VIP

Oriana e Daniele piacciono molto ai telespettatori e ai fan del programma che hanno creato innumerevoli pagine che li sostengono sui social. Nei giorni scorsi sopra la casa è volato addirittura un aereo con dedica dai fan. Nella notte Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono confrontati nuovamente sulla loro relazione. La modella ha confessato all’ex tronista di non sentirlo presente e abbastanza coinvolto nei suoi confronti perché nei giorni scorsi Daniele si è comportato in modo più freddo del solito.

Dal Moro ha risposto: «Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos’è cambiato in tre giorni?». Oriana ha risposto semplicemente: «Questa sensazione e situazione non mi fa stare bene». Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie che più piace ai telespettatori del Gf Vip. I due si sono scontrati più volte ma sono sempre riusciti a trovare un punto di incontro ed è per questo che i fan del programma si augurano che anche questa volta tutto possa risolversi per il meglio.

Lo sfogo di Oriana

Prosegue il pomeriggio nella Casa di #GFVIP e Oriana, in Cortiletto con Nicole Murgia, Tavassi e Onestini, si sfoga sull’altalenante rapporto con Daniele Dal Moro. La venezuelana racconta che, durante il post puntata di ieri sera, ha fatto notare al suo compagno di essere molto cambiato nei suoi confronti, non accettando quindi la discontinuità della loro relazione. La VIP, molto risentita, racconta che il bel veneto non ha accettato le sue critiche e di essersi anche molto innervosito per avergli fatto notare delle inadempienze, “Lui dice che io sto cercando la perfezione” racconta riferendosi al loro scontro.