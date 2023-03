Isola dei Famosi 2023, Alvin sarà l’inviato? Quando inizia e chi sono i concorrenti

L’Isola dei Famosi 2023 è ad un passo dal suo inizio. Dalla produzione fanno sapere che il grosso è già fatto, sebbene molte domande ancora rimangono senza una risposta, e i fan sono già su di giri. Una su tutte, per fare un esempio, Alvin sarà ancora l’inviato in Honduras? Sono vere le voci di un presunto litigio con Ilary Blasi? Vediamo insieme i dettagli.

Isola dei Famosi 2023, Alvin ci sarà?

Dunque, la diciassettesima edizione, freschissima, dell’Isola dei Famosi tornerà ancora una volta su Canale 5 tra un mese abbondante, quando terminerà l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A quel punto, Alfonso Signorini, dopo aver decretato il vincitore del suo format, cederà il passo a Ilary Blasi e alla sua magistrale conduzione dell’Isola. Insomma, sulle reti Mediaset l’intrattenimento non si ferma mai, soprattutto quando si parla di reality. Ma veniamo alla nostra domanda: cosa sappiamo del caso Alvin? Sarà ancora lui l’inviato sull’Isola, oppure la fuga di notizie che parlava di una sostituzione a seguito di un presunto litigio con Ilary sono vere?

La conferma e la smentita sul litigio con Ilary Blasi

A quanto pare, la risposta è affermativa: ci sarà ancora una volta di Alvin, arrivato alla sua quinta edizione dell’Isola dei Famosi. Certo, i papabili nuovi inviati erano diversi, come ad esempio Paolo Ciavarro. Tuttavia, come rivela anche TvBlog, pare che anche per quest’anno il nome di Alvin sia stato nuovamente confermato, senza ombra di dubbio. Questo vuol dire, inoltre, che le voci riguardo ad un presunto litigio tra l’inviato Alvin e Ilary Blasi erano completamente false. Del resto, non è la prima volta che abbiamo a che fare con una notizia simile: anche l’anno scorso erano arrivate presunte rivelazioni simili, e fu proprio la stessa Ilary Blasi a doverle smentire, in pubblico, con una intervista.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023

Ma passiamo ora, invece, ad un altro aspetto importante dell’edizione: il cast dell’Isola dei Famosi. Anche in questo caso la nostra fonte è TvBlog, che ha voluto di recente confermare alcuni nomi in anteprima, parliamo di Cristina Scuccia, ovvero l’ex Suor Cristina, la coppia di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ma anche Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise e molti altri ancora. Sempre la testata, infine, fa anche i nomi di Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento. Insomma, cast ricco, rigoglioso, ne vedremo delle belle.