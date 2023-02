Ilary Blasi e Alvin hanno litigato? Cosa è successo, Filippo Bisciglia all’Isola dei Famosi 2023?

Ilary Blasi tornerà molto presto a condurre L’Isola dei Famosi 2023, come vi abbiamo già raccontato in un altro articolo, perché l’inizio del programma tanto atteso è proprio dietro l’angolo. Al suo fianco, però, a quanto pare, non ci sarà più Alvin, storico inviato in Honduras del format. Ma cosa è successo? Secondo alcuni, infatti, i due avrebbero litigato. Cosa c’è di vero?

Ilary Blasi e Alvin: litigio? Cosa sappiamo

Stando alle prime indiscrezioni sul fatto, al posto dello storico inviato, dunque, potrebbe esserci Filippo Bisciglia, ex gieffino e conduttore di Temptation Island. Ma cosa c’è di vero? Una parte della storia la riporta il magazine DiPiù, secondo il quale Ilary Blasi e Alvin avrebbero duramente litigato e per tale ragione, la produzione del programma avrebbe optato per un cambiamento dell’inviato sull’Isola dei Famosi. Un pettegolezzo che sarebbe stato confermato anche da Ivan Rota via Dagospia. Secondo il giornalista, infatti, sarebbe Filippo Biscaglia il prescelto per la sua sostituzione.

La smentita di Ilary nell’edizione dell’anno scorso

Ad ogni modo, voci del genere non sono nuove, così come quella di un litigio tra i due. Proprio durante la scorsa edizione, infatti, la conduttrice aveva voluto rispondere in prima persona: ”Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: “Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova”!”

Filippo Bisciglia in arrivo all’Isola dei Famosi?

Insomma, voci di corridoio, niente di più al momento, sebbene in parte molto eclatanti. Di conseguenza, non vi è certezza neppure in merito alla notizia secondo cui troveremo Filippo Bisciglia come inviato in Honduras per la prossima edizione. Ma ecco cosa si legge su DiPiù: ”Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, che partirà tra due mesi, potrebbe essere Filippo Bisciglia. Alvin ha avuto numerosi “sturbi” con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – e li abbiamo visti!– Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui… Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia l’inviato avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin.”