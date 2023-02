Gli haters contro Chanel Totti: ‘Hai 16 anni, ne dimostri 30’. La risposta della figlia di Totti e Ilary Blasi

E’ sempre più diretta Chanel Totti contro i suoi hater. Nella sua ultima story Instagram, la figlia di Ilary Blasi pubblica una frase che non lascia dubbi.

Chanel Totti attaccata dagli haters

«Ho sempre detto che quando arrivi a farti odiare stai facendo bene il tuo lavoro» si legge nella story della secondogenita di casa Totti. Una frase chiara e diretta, rivolta agli hater che non mancano mai di attaccare la 15enne sotto i suoi post. A Milano per la fashion week, Chanel ha mostrato il tour di sfilate che ha scelto di vedere e, come da consuetudine, non sono mancati i post nei luoghi più cool della città meneghina dove sfilano i marchi più importanti del mondo.

Ed è proprio sotto quelle foto che i commenti degli hater sono tanti e feroci. «La signorina, in questa immagine, dimostra 30/35 anni, credo ne abbia molti meno!», «C’hai 16 anni…..vivi la tua età…non abbiate fretta di crescere», «Non bruciare le tappe….». Sono questi alcuni del commenti che si leggono e a cui la stessa Chanel ha risposto. Ma la figlia di Ilary sembra non dar peso a nulla, tanto da godersi i giorni a Milano e continuare la sua vita tra sfilate e uscite tra amiche.

La figlia di Ilary e Francesco è arrivata a Milano qualche giorno fa per godersi qualche giorno della settimana della moda. Ed ecco che nelle sue stories ha inquadrato prima la schermata degli orari del treno per poi passare ad una story vista Duomo. E qui i dubbi non ci sono: la secondogenita Totti – Blasi è a Milano. Poi, Chanel ha postato una foto della Rinascente, per poi passare ad esplorare la Fashion week, in particolare il marchio di moda Juicy Couture. Evidentemente la 16enne apprezza la linea di moda e non ha potuto far a meno di vederla di persona. Solo poche ore fa, aveva mostrato ai follower di essere in un ristorante giapponese a Roma. Sempre più simile a mamma Ilary, Chanel non rinuncia a vestire Chanel, come si vede dal post in cui indossa una maglia e la borsa di questo marchio.