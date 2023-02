Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? Ultime news e l’indizio sulla gravidanza

Continuano a far parlare Noemi Bocchi e Francesco Totti. Dopo l’annuncio del matrimonio con Ilary Blasi, finito dopo 20 anni d’amore, l’ex capitano della Roma si è trasferito in un’altra casa e sta vivendo la sua nuova vita al fianco di Noemi Bocchi. Ilary, invece, che presto vedremo al timone dell’Isola dei Famosi, pare aver ritrovato la serenità con il tedesco Bastian Muller. Tra cene insieme, vacanze e foto sui social. Ora, però, a tutto questo si aggiunge un altro particolare: Noemi Bocchi potrebbe essere in dolce attesa.

Noemi Bocchi aspetta un figlio da Totti?

Fino a qualche giorno fa qualcuno parlava di crisi, eppure ora pare che Noemi Bocchi sia in dolce attesa. La notizia è arrivata dal settimanale Gente, che ha paparazzato la compagna di Francesco Totti in giro per Roma. Prima Noemi Bocchi che entra in un ristorante romano, poi le chiacchiere con l’ex capitano e suo figlio Cristian. E, infine, quella cartellina sul cruscotto dell’auto che sembra non lasciare dubbi. Nella cartellina, ripresa dai paparazza, si legge la scritta ‘clinica Mater Dei’, la stessa dove Noemi ha già partorito i suoi due figli. Da qui, quindi, la domanda che si rincorre: è incinta?

Cosa sappiamo

Quella clinica si trova a Roma ed è la stessa che Noemi ha già scelto in passato per le sue gravidanze. Si tratta di una clinica privata, famosa per il suo reparto di ginecologia e ostetricia. Noemi Bocchi aspetta il suo terzo figlio, il primo nato dall’amore con Francesco Totti? Dalla coppia tutto tace, quindi non ci resta che aspettare una loro eventuale comunicazione su questa presunta gravidanza. Quello che è certo, però, è che tra Noemi e Francesco non c’è nessuna crisi e i sorrisi lo dimostrano. Anzi, l’amore procede a gonfie vele e sia Totti che Ilary hanno ritrovato la serenità. Ma lontani l’uno dall’altro. Dopo ben 20 anni di amore, che ha fatto sognare tutti.