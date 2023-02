Ilary Blasi in giro per Roma con Bastian Muller: i due non si nascondono più

Se qualcuno credeva si trattasse di un flirt passeggero, si dovrà ricredere riguardo la coppia composta da Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Chiuso definitivamente il capitolo legato all’ex marito Francesco Totti, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha portato a Roma il nuovo compagno, facendosi immortalare con lui nel Centro Storico della Capitale. Oltre ai paparazzi, a ufficializzare la cosa anche le storie Instagram.

Ilary Blasi e Bastian a Roma

Ilary sta dimostrando di andare avanti, dopo la pirotecnica separazione dall’ex capitano della Roma. Tra borse e Rolex nascosti, la conduttrice sembra rinata dopo aver lasciato il marito. Infatti, fin da subito si è divertita a girare il mondo in lungo e largo, con la famiglia e senza. Lontano dalle telecamere televisive, ha avuto il tempo anche di riaccendere l’amore in se stessa. Ecco allora il nuovo compagno Bastian Muller, immortalato per la prima volta in uno scatto rubato in Svizzera.

Poi, lo abbiamo rivisto sulla neve in Trentino, quando la stessa showgirl ha deciso di presentarlo a un ristretto gruppo di amici presente con lei in vacanza. Ora, tutto lascia intravedere come le presentazioni possano allargarsi alla famiglia, compresi i figli della nota conduttrice. Tra una visita alla Fontana di Trevi e un’altra al Colosseo, ecco come Ilary potrebbe aver trovato il tempo anche di ufficializzare la propria nuova storia d’amore ai propri cari.

Cosa ne pensa Francesco Totti?

Dopo aver concluso la relazione con Ilary Blasi, anche Francesco Totti non ha perso tempo per andarsi a ricollocare a livello amoroso. Tra una partita e l’altra di Calcio a 8 con il proprio club sportivo, l’ex capitano della Roma ha iniziato una convivenza con la nuova compagna: Noemi Bocchi. Con lei ha preso una nuova casa dove andare a vivere, situata nel quadrante di Roma Nord. Nonostante si parlasse di crisi nella coppia, gli ultimi avvistamenti danno notizia di una coppia affiatata.