Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023? Data e chi sono i concorrenti

Mancano poco meno di due mesi al ritorno dell’Isola dei Famosi, il reality show che permetterà ai naufraghi scelti per l’edizione di mettersi in gioco in Honduras. Partirà dopo il Grande Fratello VIP la cui finale è in programma per il 3 aprile 2023. Tv Blog rivela alcuni dettagli riguardo la nuova edizione del programma che, stando a quanto si legge, sarà ancora condotto da Ilary Blasi. Pamela Camassa sarebbe la prima concorrente ufficiale.

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2023?

Si legge su Tv Blog che la data d’inizio dell’Isola dei Famosi sarebbe prevista per il 17 aprile 2023, e non il lunedì successivo alla finale del Grande Fratello VIP, 10 aprile, essendo il lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta. Stando alle anticipazioni Ilary Blasi dovrebbe andare in onda con il reality show ambientato in Honduras solo nella prima serata del lunedì sera: non sarebbe previsto alcun raddoppio settimanale, il programma dovrebbe evolversi dunque in 10 puntate.

La nuova edizione potrebbe dovere fare a meno di Nicola Savino, si legge: gli opinionisti di quest’anno dovrebbero essere Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Dubbi e silenzio sull’inviato: non è stato ancora precisato se ci sarà ancora Alvin o meno in collegamento dall’Honduras. Il settimanale Nuovo lo scorso gennaio raccontò che Ilary Blasi pensava a Can Yaman per quel ruolo. Il tempo stringe e la curiosità aumenta. In questi giorni circolano già i primi rumors riguardo i papabili prossimi concorrenti dell’Isola dei Famosi.

TvBlog fa il nome di Pamela Camassa: sarebbe lei la prima concorrente ufficiale del reality show. La showgirl tornerebbe in tv dopo un periodo di assenza: l’ultima volta che il pubblico l’ha vista nel piccolo schermo era il 2019, quando insieme al compagno Filippo Bisciglia partecipò ad Amici Celebrities, lo spin off del talent show condotto da Maria De Filippi. Tra i nomi che circolano tra le diverse testate italiane, c’è anche quello di Alessandro Cecchi Paone che potrebbe partecipare in coppia con il fidanzato Simone Antolini. Si chiacchiera di un ritorno in tv di Nathaly Caldonazzo, della probabile presenza di Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, poi di Corinne Clery e Marco Predolin. Tutte indiscrezioni: prossimamente verranno annunciati dal programma stesso i prossimi protagonisti dell’edizione.