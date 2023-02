Cristina Scuccia (ex Suora) concorrente all’Isola dei Famosi 2023? Ultime news sul cast

Dopo aver lasciato l’abito monacale Cristina Scuccia, meglio conosciuta come l’ex Suor Cristina, sarà una delle concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2023, che prenderà il via ad aprile, quando finirà il Grande Fratello Vip. A confermarlo, poco fa, TvBlogo. In effetti, il conto alla rovescia si può attivare perché manca poco al debutto del reality, tutto all’insegna dell’avventura, e i preparativi in queste settimane sono in corso. Tra concorrenti pronti a mettersi in gioco, sfide durissime e natura che sovrasta ogni cosa.

L’ex Suor Cristina all’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia, lo scorso novembre, ai microfoni di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, aveva raccontato il suo percorso, che alla fine l’aveva portata a una decisione: lasciare il convento e svestire i panni di suora. Lei, per chi non lo ricordasse, era diventata famosa grazie alla sua partecipazione a The Voice. Ora, però, come Cristina, e non più come suora, è pronta a ritornare in tv, sul piccolo schermo, e a partire per l’Honduras.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Come anticipato, i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, sono in corso. E i primi nomi dei concorrenti, quelli che si metteranno a dura prova, sono stati svelati. Al settimanale Nuovo l’avvocato Luca Di Carlo, amico di Ilona Staller (in arte Cicciolina) ha confermato la sua presenza: lui, il legale del Diavolo, lo avevamo visto più volte in televisione, proprio nello studio della trasmissione per sostenere la donna, ex naufraga. E ora da ‘supporto’ diventerà concorrente in gioco. Ma non solo. Stando a quanto riporta TvBlogo, tra i naufraghi ci sarà anche Pamela Camassa, 38enne fidanzata di Filippo Bisciglia. Dopo aver partecipato e vinto Amici Celebrities, l’edizione vip del talent show, la Camassa è pronta a rimettersi in gioco. E a partire, destinazione Honduras.