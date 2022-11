Suor Cristina: chi è, The Voice, il matrimonio con Gesù, incinta, il 2022, Instagram

Suor Cristina, pseudonimo di Cristina Scuccia O.S.F. (Vittoria, 19 agosto 1988), è una religiosa e cantante italiana, membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. È diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy (nella squadra capitanata dal rapper J-Ax). Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014.

Suor Cristina a The Voice

Nata a Vittoria, in Sicilia, vive con la famiglia a Comiso. Nel 2007 interpreta il ruolo di Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, nel musical Il coraggio di amare. Frequenta dal 2008 l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy in Roma, studiando canto con i docenti Franco Simone e Tiziana Rivale. Inizia il cammino di postulato nel 2009 e, dopo un periodo di due anni vissuto in Brasile per il noviziato, prende i voti nel 2012 nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia.

Ancora novizia, nel giugno 2012, esordisce televisivamente al programma Dizionario dei sentimenti in Gold TV, ideato e condotto da Franco Simone. Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival in Roma, trasmesso da TV2000, con il brano Senza la tua voce, che verrà pubblicato come singolo il 30 luglio di quell’anno. L’anno successivo partecipa e vince il talent show The Voice of Italy, nella squadra del rapper J-Ax, ottenendo grande successo e firmando successivamente un contratto discografico con la Universal Music.

La carriera

Dopo aver rinnovato i suoi voti il 29 luglio 2014, Suor Cristina si dedica alla preparazione del suo primo lavoro discografico. Il 10 novembre 2014 esce Sister Cristina pubblicato dalla Universal Music Italia anticipato dal singolo Like a Virgin (20 ottobre 2014), cover del celebre brano di Madonna. Il 18 dicembre 2014 viene pubblicato in Francia il secondo estratto dell’album Blessed Be Your Name, brano del cantante pop-cristiano britannico Matt Redman, presente nell’album Where Angels Fear to Tread (2002). Lo stesso giorno la SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) certifica il disco d’oro conquistato in Francia. Dopo numerosi importanti impegni nell’ambito della promozione del disco (come ad esempio la sua esibizione al Today Show di New York), il 14 dicembre partecipa al Concerto di Natale in Vaticano (trasmesso su Rai 2 il 24 dicembre 2014).

L’11 marzo 2015 Suor Cristina pubblica in Giappone Sister Cristina, lancio anticipato da una sezione live allo YouTube Live Space di Tokyo in cui ha presentato il brano The First Star, bonus track inserito nella versione giapponese del disco. Dal 10 dicembre 2015 fino al 2017 è nel cast del musical Sister Act, diretto da Saverio Marconi, nei panni della novizia Suor Maria Roberta. Nell’estate del 2016 è tra i protagonisti dello spettacolo Titanic – Il musical. Nello stesso anno incide assieme al cantante svizzero Patric Scott una cover di Hallelujah di Leonard Cohen, pubblicata il 1º dicembre.

Il 9 marzo 2018 pubblica il singolo Felice, che anticipa il suo secondo album, dal titolo omonimo, che viene pubblicato il 23 marzo. Nel 2019 prende parte come concorrente a due talent show: a febbraio negli Stati Uniti d’America partecipa a The World’s Best, in onda sulla CBS. Dal 30 marzo 2019 partecipa alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, e, con la sua partecipazione, per la prima volta nel programma, un concorrente si esibisce con 3 ballerini, Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antonelli; viene eliminata poi nell’ottava puntata del programma. L’8 settembre 2019 prende i voti perpetui.[20] La sua ultima apparizione televisiva è nel 2020 come ospite a Guess My Age – Indovina l’età.

L’amore per Gesù

Dopo essere andata incontro ad un successo mediatico senza precedenti – dovuto alla vittoria a “The Voice” -, Suor Cristina ha preso parte ad una serie di programmi televisivi. Nel 2019, spiazzando letteralmente il suo pubblico, la Scuccia è stata persino concorrente del celebre dancing talent “Ballando con le Stelle”. Ciò nonostante, negli ultimi tempi, nessuno ha più sentito parlare della suora più famosa della tv. Dietro questo fatto, in realtà, ci sarebbe una spiegazione clamorosa, che l’ex vincitrice di “The Voice” ha deciso di svelare soltanto di recente. L’8 settembre 2019, Suor Cristina ha infatti scelto di prendere i voti perpetui, e di entrare così in maniera definitiva all’interno dell’ordine delle Orsoline.

Una decisione che la cantante, in cuor suo, covava già da moltissimo tempo, e che le ha permesso di sposare ufficialmente il suo unico vero amore: Gesù. Proprio per questo motivo, a partire da quella data che ha scandito il suo cammino religioso, la suora si è mostrata sempre più raramente in tv. La sua ultima apparizione, infatti, risale al 2020, in qualità di ospite nel programma di Enrico Papi “Guess My Age – Indovina l’età”. Ormai, nella vita di Suor Cristina, l’amore spirituale ha preso il posto di qualunque altra passione antecedente, compresa quella per la musica.

Instagram

Oggi Suor Cristina non ha profili ufficiali su Instagram.