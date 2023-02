Isola dei Famosi 2023: Luca Di Carlo, amico di Ilona Staller, è un concorrente? Cast e quando inizia

Isola dei Famosi 2023, continuano ad arrivare nuove indiscrezioni e anticipazioni. In particolare tutti vogliono conoscere chi sbarcherà sull’isola e in tal senso le ultime news riguarderebbero Luca Di Carlo, il miglior amico di Ilona Staller. Il suo nome non è certo nuovo al programma considerando che lo scorso anno era ospite fisso in studio. Che abbia deciso dunque di passare “dall’altra parte della barricata”? Ecco quello che sappiamo.

Cosa sappiamo sulla partecipazione di Luca Di Carlo all’Isola dei Famosi 2023

Luca Di Carlo, 45 anni, soprannominato “l’Avvocato del Diavolo”, occhiali sempre indosso e una simpatia sconfinata, questo l’identikit del possibile naufrago. Non solo. Come detto è il miglior amico di Ilona Staller. Ad anticipare il suo nome quale concorrente è stato il settimanale Nuovo. Queste le sue prime parole ai lettori del magazine:

“Porterò pace, amore e trasgressione”

Nella scorsa edizione del resto è stato uno dei nomi più cliccati in rete e la sua partecipazione al programma potrebbe rivelarsi quindi più che azzeccata.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Ma il suo non è il solo nome a circolare in queste ore. Si parla ad esempio anche di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. La proposta, riporta il Tempo, starebbe allettando mamma e figli che starebbero valutando seriamente di prendere parte alla nuova edizione dell’Isola.

Isola dei Famosi 2023, Can Yaman sarà il nuovo inviato? L’idea di Ilary Blasi

Quando inizia il programma

Da quanto si apprende il programma, che riscuote sempre un grande successo mediatico, vedrà alla conduzione l’imprescindibile Ilary Blasi. La messa in onda è attesa per la primavera e comunque subito dopo la fine del GF Vip di Alfonso Signorini per evitare, chiaramente, eventuali interferenze, anche perché entrambi i programmi vanno in onda su Canale 5. Per quanto riguarda la squadra di conduttori Ilary Blasi non sarà sola: al suo fianco ci sarà quest’anno anche Vladimir Luxuria e al posto di Nicola Savino Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023, quando inizia? Data e cast concorrenti