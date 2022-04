Enrico Papi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, dove vive, figli, programmi, Scherzi a Parte, Instagram

Ci siamo: sta finalmente per cominciare la puntata di oggi, domenica 3 aprile 2022, di Verissimo: come sempre alla conduzione troveremo Silvia Toffanin, pronta ad ascoltare tantissimi ospiti anche per questa puntata. In molti si racconteranno a cuore aperto ai microfoni di Canale 5: tra loro anche Enrico Papi, famosissimo conduttore italiano. Ma conosciamolo meglio!

Enrico Papi: chi è, età

Enrico Papi è nato a Roma il 3 giugno del 1965: quest’anno compirà 57 anni ed è del segno dei Gemelli. Il papà era un commerciante di auto mentre la mamma possedeva dei terreni. Ha una sorella minore, Loretta. Ha iniziato gli studi di Giurisprudenza senza però terminarli sebbene, in seguito, riprenda a studiare con Cepu del quale diventerò anche testimonial. Le sue grandi passioni, però, sono la musica e il teatro: studia canto e pianoforte. Ciò lo porterà verso un naturale percorso televisivo.

Carriera

La sua carriera è davvero ricca di eventi e lunghissima: riporteremo perciò i punti salienti. In un primo momento, siamo alla fine degli anni Ottanta, approda in Rai: lavora dentro Fantastico Bis, quindi passa alla conduzione di Uno mattina (1990). In seguito passa al TG1 dove conduce delle rubriche: ma ciò che gli farà fare il salto di qualità è “Chiacchiere”, una rubrica di gossip: siamo nel 1995. Ma nel 1996 Papi lascia la Rai e approda a Mediaset: diventa un famosissimo paparazzo e addirittura inviato per Verissimo. Si sposta poi a Sarabanda, a Buona Domenica. Negli anni Duemila La sua attività continua anche con tanti programmi tra cui Matricole&Meteore, La pupa e il secchione e Prendere o lasciare. Lavorò anche per Sky Italia dove condusse Guess My Age, La notte dei record, Italia’s Got Talent e Name That Tune. Recentemente è tornato a Mediaset dove conduce Scherzi a parte.

Enrico Papi: chi è la moglie, figli

Enrico Papi nel 1998 ha sposato Raffaella Schifino. Dalla loro unione sono nati due figli: Rebecca nel 2000 e Iacopo nel 2008.

Enrico Papi: Instagram

Enrico Papi è molto seguito su Instagram. Con il suo account @enricopapiofficial vanta 138 mila followers.