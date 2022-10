Scherzi a parte 2022, anticipazioni ultima puntata: chi sono le ‘vittime’ di domenica 16 ottobre

Ultimo e imperdibile appuntamento con Scherzi a parte, il programma più irriverente della televisione che vede alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Enrico Papi. Questa sera su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, andrà in onda l’ultima puntata, tra risate, gag e scherzi. Con il divertimento che resta assicurato: parola d’ordine, infatti, è leggerezza.

Gli scherzi dell’ultima puntata di Scherzi a parte

Nel corso della quinta e ultima puntata di Scherzi a parte gli ‘scherzati’, cioè le vittime di turno, saranno:

Giucas Casella

Deborah Compagnoni

Elisabetta Gregoraci

Drusilla Gucci.

Anche in questa edizione Papi e gli autori del programma prenderanno di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. E anche stasera ci sarà il classico scherzo in studio, in diretta. Chi sarà la vittima?

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Scherzi a parte sono disponibili in streaming e in replica sul portale Mediaset Play.