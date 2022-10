Enrico Papi lascia Mediaset? Ecco le ultime notizie sul conduttore di ”Scherzi a Parte”

Potrebbe chiudersi un’intera epoca mediatica, qualora Enrico Papi dovesse abbandonare Mediaset. Ma niente paura, certamente il simpatico conduttore non avrebbe problemi a farsi sottoscrivere immediatamente un altro contratto con altre reti, certo pronte ad assumerlo dati i numeri che è riuscito a registrare negli scorsi anni grazie alla sua vena ironica ed irriverente. Ora, dopo i grandi successi registrati su Tv8 con i quiz “Guess My Age” e “Name That Thune” – che certo tutti i lettori conosceranno – dall’estate 2021 il signor Papi aveva già fatto ritorno in prima serata sulle reti Mediaset, e precisamente su Canale 5. A settembre dello stesso anno, infatti, aveva condotto un’edizione freschissima e rivisitata dello storico programma “Scherzi a Parte”.

Scherzi a Parte: il ritorno dopo 13 anni

Erano 13 anni che il format non andava in onda. Il risultato ottenuto, senz’altro positivo, ha innalzato ulteriormente l’asticella della sua reputazione professionale. Come conseguenza del suo successo, i vertici Mediaset hanno poi deciso di premiarlo affidandogli “Big Show – Enrico Papi”, un comedy di ultima generazione tutto suo, in onda in prima serata sempre su Canale 5. Ma questa volta, però, il successo non è arrivato come speravano. Pare che Big Show sia completamente naufragato, con numeri in media ben al di sotto del 15% di share e uno scarsissimo 8% in prima serata.

Enrico Papi lascerà Mediaset?

E così, allora, conclusa l’esperienza e l’esperimento – in negativo – Papi è tornato ad occuparsi delle nuove puntate di Scherzi a Parte che, ad onor del vero, nelle repliche estive ha raggiunto risultati esorbitanti. Tuttavia, c’è da dirlo, qualcosa si è rotto dalla scorsa edizione, passando dai dai 3 milioni e il 16,5% di share del 2021 ai soli 1,9 milioni e il 12,6% del 2022. Tra i corridoi di Mediaset, intanto, gira una brutta aria. Le ultime indiscrezioni che provengono dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, parlando a sfavore dello showman: forse Mediaset ha deciso di mettere a riposo Enrico Papi per un periodo più o meno lungo, in attesa di individuare e vagliare elementi più innovativi e progetti più performanti. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.