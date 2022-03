Big Show, il nuovo programma tv con Enrico Papi: quando inizia, anticipazioni e di cosa parla

Dopo il successo di Scherzi a Parte, il programma che ha tenuto compagnia al pubblico lo scorso inverno, Enrico Papi è pronto a tornare su Canale 5. Con una trasmissione nuova, tutta sua (o quasi). Presto, infatti, debutterà in prima serata con ‘Big Show’ e il video promo ha svelato le prime novità.

Come funziona il programma

Su Instagram il conduttore romano non è riuscito a trattenere la sua gioia e soddisfazione e ha pubblicato il video promo del nuovo show, che stando a quanto riporta Tv Blogo potrebbe essere lo stesso che nel 2017 e nel 2018 è andato in onda su Italia 1. Quella volta alla conduzione c’erano Andrea Pucci e Katia Follesa. Ora, però, si cambiano i conduttori e la rete perché Enrico Papi debutterà in primavera su Canale 5. E lui sarà il protagonista, lui quello che dovrà interpretare diversi personaggi e spaziare da un mondo all’alto. Per serate all’insegna della spensieratezza e della leggerezza!

Il ritorno a Mediaset

Enrico Papi, quindi, sta conquistando di nuovo Mediaset. Dopo l’addio del 2017, il conduttore lo scorso anno è ritornato su Canale 5 con l’edizione boom di successi di Scherzi a Parte. E ora è pronto per un nuovo grande show, proprio come dice il nome del programma che sta per arrivare!