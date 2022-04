Big Show, anticipazioni prima puntata dello show di Enrico Papi: ospiti di venerdì 8 aprile 2022, come funziona

Dopo il successo di Scherzi a Parte, torna su Canale 5 Enrico Papi. Il conduttore, però, questa volta debutterà in prima serata stasera, venerdì 8 aprile, con uno show del tutto ‘innovativo’, un grande show proprio come dice il nome del programma, che mette al centro e sotto i riflettori le persone comuni. Per una serata all’insegna della spensieratezza e della leggerezza! Ma come funziona? Chi saranno gli ospiti?

Enrico Papi con Scintilla e Cristina D’Avena

In Big Show tutti possono diventare protagonisti. C’è chi pensa di essere spettatore e diventa poi qualcuno al centro dello studio, chi, invece, viene convocato con una scusa e si ritrova a esibirsi sul palco davanti al grande pubblico. Chi canterà, ballerà, duetterà, chi dovrà rispondere a dei quiz. O ancora, chi vorrà dire qualcosa che non ha mai detto prima a una persona cara e deciderà di farlo in modo originale. In questo viaggio Enrico Papi sarà accompagnato dal comico Scintilla, mentre come inviata ci sarà Cristina D’Avena, la cantante che ha fatto sognare e divertire tutti con le sue sigle.

Gli ospiti della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata, come ha anticipato Davide Maggio, saranno Gigi D’Alessio, da poco diventato papà, e il cantautore e chitarrista Alex Britti.