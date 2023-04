Isola dei Famosi 2023, tutti i nomi dei vincitori delle scorse edizioni

Terminato il Grande Fratello ecco che un altro reality targato Mediaset è pronto a fare capolino sul piccolo schermo. Stiamo parlando dell‘Isola dei famosi che dal prossimo 17 aprile tornerà a fare compagnia agli affezionati telespettatori. Al timone, ancora una volta, Ilary Blasi che tuttavia non sarà sola. Con lei nelle vesti di opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Anche l’edizione che tra una manciata di giorni si appresta ad andare in onda non mancherà di riservare al pubblico da casa emozioni e sorprese. Ma chi sono i vincitori delle passate edizioni del longevo reality targato Mediaset?

Isola dei Famosi 2023: cast concorrenti, novità, regole e come funziona con le tribù

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova, frizzante ed emozionante edizione de l’Isola dei Famosi! Reality di lungo corso targato Mediaset, anche in questo nuova appuntamento sicuramente i colpi di scena e le emozioni non mancheranno! L’Isola dei Famosi 2023 avrà inizio il prossimo lunedì, il 17 aprile, quando potremo tuffarci a 360° nelle vicissitudini dei naufraghi. Ma chi ha vinto le passate edizioni del programma? La sedicesima edizione del reality, quella andata in onda lo scorso anno per intenderci, è stata vinta dall’attore Nicolas Vaporidis ma chi ha trionfato prima di lui?

I vincitori delle passate edizione del reality

Partiamo dall’inizio. La prima edizione del reality è andata in onda nel 2003 e ha visto trionfare Walter Nudo, il primo – tra l’altro – a portarsi a casa il montepremi più alto pari a 200mila euro. Invece nel 2004 a vincere è stato Sergio Muniz per poi far spazio, nel 2005, a Lori del Santo. Nel triennio che va dal 2006 al 2008 a vincere, rispettivamente, Luca Calvani, Manuela Villa e Vladimir Luxuria. Nel 2009 il programma non è andato in onda per poi riprendere nel 2010 con la vittoria di Daniele Battaglia a cui hanno poi fatto seguito quelle di Giorgia Palmas (2011) e Antonella Elia nel 2012. Andiamo al 2015 quando a trionfare furono due gemelle, Giulia e Silvia Provvedi. Gli altri vincitori sono poi stati: Giacobbe Fragomeni (2016), Raz Degan (2017), Nino Formicola (2018), Marco Maddaloni (2019). Dopo lo stop causato dell‘epidemia di Covid-19, il reality è ripreso nel 2021 con Ilary Blasi ed ha visto la vittoria di Simone Paciello.