Isola dei Famosi 2023, nel cast anche Claudia Motta di Velletri

È questione di giorni è l’Isola dei Famosi, ormai alla 17esima edizione prenderà il via. Tra i naufraghi di quest’anno c’è anche Claudia Motta, showgirl proveniente da Velletri, che si ritroverà in Honduras per prendere parte a questa nuova avventura che prenderà il via su Calane 5 a partire dal 17 aprile prossimo, anche quest’anno con la conduzione di Ilary Blasi.

Chi è Claudia Motta?

Claudia Motta ha soli 23 anni ed è originaria di Velletri. Tra i suoi obiettivi c’è quello di diventare magistrato e, infatti, è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, seppure frequenta anche l’Accademia nazionale di Roma. È conosciuta per essere stata scelta a rappresentare l’Italia a Miss Mondo, ma sono anche altri gli impegni ai quali ha partecipato nonostante la giovane età. Angelo custode di ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’, programma sportivo condotto da Piero Chiambretti, ha fatto parte del cast del film ‘Scappo a casa’, ‘Adesso preferisco vivere’ e ‘Arrivederci amore, ciao’. Ora la nuova sfida per la Motta, sarà in Honduras dove farà di tutto per cercare di vincere il reality.

I nomi dei primi naufraghi

Tra gli altri naufraghi che saranno presenti in questa edizione ci sono: Fiore Argento, la sorella di Asia e figlia del regista Dario; Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini; Helena Prestes, Cristina Scuccia, Nathalie Caldonazzo, Corinne Clery e Pamela Camassa. I nomi dei concorrenti reality stanno venendo fuori piano piano, non resta che aspettare per conoscere tutto il cast al completo. Gli autori stanno centellinando le notizie per mantenere alto l’interesse del pubblico sempre più in attesa di conoscere le novità a riguardo. Ma, ormai, mancano pochi giorni e la curiosità dei telspettatori verrà soddisfatta. Lunedì 17 aprile, in prima serata, prenderà il via il reality condotto da Ilary Blasi, con l’inviato dall’Honduras, Alvin, e due opinionisti in studio: Vladimir Luxuria e Enrico Papi.