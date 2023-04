Isola dei Famosi 2023, Pier Silvio Berlusconi boccia i naufraghi: ecco chi

Una decina di giorni e un altro reality di lungo corso targato Mediaset sarà pronto a partire! Stiamo facendo riferimento all’Isola Famosi che il prossimo 17 aprile torna a fare compagnia ai telespettatori. Al timone troveremo, ancora una volta, Ilary Blasi e questo per lei sarà il primo debutto televisivo a seguito della separazione con l’ex Pupone, Francesco Totti. Ma non sarà sola. Con lei in studio, nelle vesti di opinionisti anche Enrico Papi e Vladimir Luxuria. L’inizio del programma non ha, tuttavia, conosciuto la piena approvazione dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Cosa sarà accaduto?

La decisione di Pier Silvio Berlusconi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Quest’anno il celebre reality sembra voler propendere per un’edizione dai toni meno urlati o almeno, sembrerebbe questo l’intento che trapela dalla decisione dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di eliminare dal cast alcuni concorrenti. Eliminati in extremis da Pier Silvio Berlusconi, secondo Dagospia, alcuni concorrenti e alla base di questa scelta non c’è una visione buonista o bacchettona, bensì la volontà di dare una linea maggiormente frenata, moderata al reality. Questa direzione che cerca di porre un freno a contenuti trash e derive irrispettose nei riguardi del pubblico non è molto diversa con quella che poche settimane fa si è verificata per il Grande Fratello Vip. Alla base di tale scelta ci sarebbero inoltre anche della ragioni pubblicitarie.

I concorrenti ‘bocciati’

Ma chi sarebbero i concorrenti ‘bocciati’, che non hanno superato l’esame dell’amministratore delegato di Mediaset? Sempre secondo Dagospia, i concorrenti che non faranno parte della trasmissione sono l’ex concorrente del Grande Fratello 16 Gianmarco Onestini e Luca di Carlo, avvocato e fidanzato di Cicciolina. Alla luce di ciò, cresce l’attesa e la curiosità da parte dei telespettatori per vedere se la strategia adottata da Pier Silvio Berlusconi sortirà o meno gli effetti sperati, ovvero quello di ottenere un’edizione meno urlata del programma.