Quante sono le puntate dell’Isola dei Famosi 2023? Cast concorrenti e quando finisce

La nuova incredibile avventura dell’Isola dei Famosi 2023 sta per iniziare e tutti i concorrenti stanno preparando le valigie per salpare sull’isola! Arriveranno in mezzo all’Oceano in Honduras, dove dovranno superare tante sfide e lottare per la sopravvivenza contro fame e freddo. Cosa succederà durante quest’edizione? Ecco tutte le informazioni sullo show: quando inizia, quante puntate sono e chi fa parte del cast!

Quando inizia e quando finisce l’Isola dei Famosi 2023

L’edizione di quest’anno inizierà il 17 aprile, manca davvero pochissimo e i fan dello show sono in trepida attesa! Si preannuncia un’edizione ricca di sorprese speciali e sfide inedite. Non è ancora resa nota la durata ufficiale dello show perché potrebbero esserci dei cambiamenti in corso d’opera, tuttavia, è certo che lo show accompagnerà i telespettatori per tutta la primavera fino all’inizio dell’estate e durerà 10 puntate. L’anno scorso, durante la sedicesima edizione, si è registrato un vero e proprio record: i naufraghi sono rimasti sull’isola di Caos Cochinos per ben 99 giorni. Cosa succederà quest’anno?

Chi sono i concorrenti ufficiali e gli opinionisti al fianco di Ilary Blasi

La conduzione dello show è affidata anche per quest’anno a Ilary Blasi, mentre gli opinionisti ufficiali in studio a Cologno Monzese saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. L’inviato dall’isola sarà ancora una volta il celebre Alvin. I nomi dei concorrenti del cast è quasi al completo e ci sono moltissimi nomi straordinari che nessuno si sarebbe mai aspettato, ecco chi sono i naufraghi di quest’anno, stando alle anticipazioni rilasciate in anteprima da TvBlog:

Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse

Andrea Cecchi Paone e Simone Antolini

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Marco Predolin

Christopher Leoni

Cristina Scuccia

Claudia Motta

Andrea Lo Cicero

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Pamela Camassa

Corinne Cléry

Nathaly Caldonazzo

Fiore Argento

Quando finisce lo show e dove guardarlo

La durata dello show non è la stessa ogni anno, perché dipende da ciò che accade durante le puntate. In ogni caso, si concluderà tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. L’anno scorso la finale c’è stata il 27 giugno, ma è stata un’edizione particolarmente lunga. Le puntate andranno in onda il lunedì sera in prima serata su Canale 5 e potranno essere recuperate in streaming su Mediaset Infinity. Ci sarà anche un day time ricco di video inediti ed extra su La5 e Mediaset Extra. Sul sito ufficiale del programma non mancheranno i contenuti inediti.