Perché Cristina Scuccia, ex suor Cristina, ha lasciato il convento? La storia e cosa fa oggi

Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina che si era fatta conoscere per la sua partecipazione e i grandi consensi di pubblico ottenuti a The Voice, sta per partire alla volta dell’Honduras per essere una dei naufraghi della prossima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ condotta, in prima serata su Canale 5, da Ilary Blasi.

Che cos’è l’amore per Cristina Scuccia

Sono tante le domande che i fan e anche solo i curiosi si fanno sulla cantante ed è lei stessa a rispondere ad alcune sui social. “L’amore? Non ha regole – dice la Scuccia in un’intervista a Chi -, non ha schemi preconfezionati. L’amore è per tutti, è accoglienza e condivisione. Ci sono innumerevoli forme d’amore, tutte rispettabilissime e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evviva l’amore e chi ha il coraggio di amare”.

L’ex suora ha voluto sottolineare: “I pregiudizi sulle persone LGBTQ? Conosco molte persone gay e se penso a loro non mi verrebbe mai di giudicarli male. So perfettamente che sono persone sensibili e straordinarie come tutti e anche loro devono avere la possibilità di alzare gli occhi al cielo e ringraziare il Signore per il dono della vita”.

Come mai ha deciso di lasciare il convento

Ma in tanti si chiedono soprattutto per quale motivo e come sia arrivata Cristina Scuccia a decidere di abbandonare il convento per vivere una vita ‘normale’. E anche in merito a questo punto la cantante spiega: “Io credo che verso questo cambiamento mi abbia spinto la forte passione per la vita. Penso che non possiamo sprecare tempo per dare troppo spazio alle nostre paure. La paura è nemica della luce. E proprio la luce è un elemento che mi ha spinto verso questo cambiamento alla ricerca continua verso quel di più che possa lasciare un segno non solo per me stessa, ma anche e soprattutto per gli altri”.