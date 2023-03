Isola dei Famosi 2023, chi sono i concorrenti ufficiali: cast e anticipazioni

Tra pochi giorni cala il pario sulla settima edizione del Grande Fratello vip che passerà il testimone all’Isola dei famosi, anche quest’anno condotta da Ilary Blasi. A pochi giorni dal via nel reality già è scoppiata la ‘guerra’. A creare malumori sarebbe stato l’annuncio di un naufrago ‘dell’ultima ora’ che avrebbe trovato in disaccordo i concorrenti già scelti a prendere parte al programma. In tanti, se non tutti, avrebbero chiesto l’estromissione del nuovo partecipante.

Il naufrago che ha provocato una rivolta tra i concorrenti

Ancora deve iniziare è già fa parlare. L’Isola dei Famosi tornerà a breve su Canale 5, ma è già nota per una accesa diatriba provocata dal possibile ingresso di un nuovo personaggio del mondo dello spettacolo che non avrebbe trovato i consensi del cast già selezionato. Alcuni avrebbero chiesto di cacciarlo, altri avrebbero minacciato di andare via, di fatto la scelta della produzione è stata obbligata: il cantante napoletano, sulla cui identità vige il massimo riserbo, non prenderà parte al reality, causa di forza maggiore.

Qual è il cast attuale

Ad oggi il cast de L’Isola dei Famosi resta composto da: Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Giulia Salemi, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise.

Messa all’indice anche l’ex Suor Cristina

Ma sono anche altre le questioni che stanno provocando polemiche intorno allo show e, non in ultimo, una delle concorrenti avrebbe provocato reazioni a causa del suo ultimo video, nel quale – secondo molti- avrebbe atteggiamenti troppo provocanti che poco si conciliano con quello che è stato il suo passato. Il riferimento è chiaramente a Cristina Scuccia, ex suor Cristina che ha lanciato sui social il suo ultimo video nel quale balla con due uomini.