Isola dei famosi 2023, chi è il nuovo inviato? Cast concorrenti

Dopo il Grande Fratello Vip che sta continuando a tenere compagnia ai telespettatori da metà settembre, ad aprile su Canale 5 tornerà l’Isola dei Famosi, il reality che ancora una volta vedrà alla conduzione Ilary Blasi. Dopo la separazione da Totti e l’estate ‘trascorsa’ sui giornali di gossip la Blasi torna sul piccolo schermo, al timone del programma tutto all’insegna dell’avventura. Ma chi sarà il nuovo inviato, in diretta dall’Honduras? Chi prenderà il post di Alvin?

Chi prenderà il posto di Alvin all’Isola dei Famosi 2023?

Dal prossimo 17 aprile, rigorosamente di lunedì, Ilary Blasi tornerà al timone dell’Isola dei Famosi. Al suo fianco, in studio, Vladimir Luxuria, che è stata confermata, ed Enrico Papi, new entry al posto di Nicola Savino. Ma la domanda che si rincorre da giorni è solo una, ed è sempre la stessa: chi andrà in Honduras e sarà il nuovo inviato? Pare che la Blasi e Alvin, storico volto del programma, abbiano litigato: salta, quindi, la sua partecipazione?

Chi sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023? Cast concorrenti

In molti avevano fatto il nome di Can Yaman, l’attore turco che però ora sarebbe impegnato in altri progetti. E si era anche ipotizzato, come nuove inviato, Paolo Ciavarro, ex concorrente del GF VIP e volto di Forum. Ma sarà davvero lui a volare in Honduras?

Filippo Bisciglia come inviato?

Stando al gossip e alle anticipazioni rilasciate da Dagospia, pare che l’azienda sia interessata a Filippo Bisciglia, volto storico di Temptation Island. Sarà lui a volare in Honduras come inviato? Chissà…al momento non c’è nessuna ufficialità e bisogna solo pazientare, ancora un po’, per scoprire cosa accadrà!

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023?

È forse ancora troppo presto, i riflettori sono puntati sul GF VIP, ma già è partito il toto nome per L’isola dei Famosi. Tra i possibili naufraghi potrebbero esserci: Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, l’avvocato di Cicciolina Luca Di Carlo, l’x Suor Cristina che si è raccontata a Verissimo e ha spiegato di aver lasciato la chiesa come monaca, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Gianmarco Onestini, Annie Mazzolia, Paolo Noise e Fiore Argento. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare e capire cosa deciderà di fare Ilary Blasi, ma il conto alla rovescia si può attivare!