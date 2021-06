Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia preoccupato per il padre: ‘Momento difficile’

Manca una settimana e su Canale 5 prenderà il via Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più atteso e seguito dell’estate. Alla conduzione ci sarà il veterano Filippo Bisciglia, ma in queste ore un suo post su Instagram sta preoccupando i fan. Si tratta di un messaggio emozionante che il conduttore ha deciso di dedicare al padre, seppur lui sia sempre stato restio a lasciarsi andare sui social.

Temptation Island 2021, il post di Filippo Bisciglia per il padre

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme … Papà ti amo ❤️ … P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente”. Questo il post che Filippo Bisciglia ha dedicato al padre, con una foto che lo ritrae da piccolo insieme ai genitori.

Filippo Bisciglia è lontano da casa. Attualmente si trova in Sardegna, proprio lì dove stanno registrando le puntate di Temptation Island. Fisicamente è in una terra bellissima, con il cuore è dalla sua famiglia. Dal padre che, come lui stesso ha scritto, sta affrontando un momento delicato.