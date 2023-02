Isola dei Famosi 2023, chi sono i nuovi concorrenti? Cast ufficiale

Sta per iniziare la nuova edizione di uno dei programmi più amati della tv: L’Isola del Famosi. La prima puntata andrà in onda il 17 aprile, lo show sarà condotto da Ilary Blasi e la curiosità sui concorrenti è altissima. Da settimane ci sono i toto-nomi e finalmente sono stati svelati cinque nuovi concorrenti, siete curiosi? Ecco chi sono le persone coraggiose che voleranno sull’isola sperduta.

Cast ufficiale Isola dei Famosi 2023

La conferma Mediaset ha rassicurato gli amanti del programma: L’Isola del Famosi 2023 si farà. Ci saranno molte novità e sfide inedite per chi deciderà di volare in Honduras e iniziare questa nuova avventura. Alcuni nomi dei concorrenti non sono ancora certi, come la coppia di Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini e Cristina Scuccia, meglio nota come l’ex suo Cristina. Nonostante ciò, sono arrivate le prime conferme. Ecco chi sono i cinque concorrenti dell’isola.

Ecco chi sono i nuovi concorrenti

La curiosità sui nuovi concorrenti è alle stelle, ecco i cinque nomi che sono stati appena svelati: ci sarà Fiore Argento, sorella di Asia e chiaramente figlia di Dario Argento. Parteciperà anche Gianmarco Onestini, il fratello di Luca che attualmente si trova nella casa del GF Vip 7. Ci sarà Annie Mazzola, la conduttrice di Tutto Bene a 105, Paolo Noise dello Zoo di 105 e Helena Prestes. Quest’ultima è già nota sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Pechino Express 2022 in coppia con Nikita Pelizon, che fa parte di quest’ultima edizione del GF Vip. Questi concorrenti sono già alle prese con tutti i preparativi per la partenza verso l’isola dei famosi.

Chi sono gli opinionisti

Alla conduzione dello show ci sarà Ilary Blasi, anche se inizialmente aveva mostrato qualche perplessità per via della sua rottura con Totti. Voleva prendersi una pausa, ma non era molto convinta. Così, grazie al supporto dell’amica Silvia Toffanin, è riuscita a rimettersi in gioco. Come opinionisti in studio ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Sono previsti molti colpi di scena e tanti ospiti speciali, siete ponti per accompagnare i coraggiosi concorrenti in una nuova avventura in Honduras?